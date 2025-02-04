  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yi konuk edecek

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yi konuk edecek

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Sarı lacivertlilerde bu mücadelede rotasyonlu bir kadro sahada olacak. FB HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 09:36
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yi konuk edecek

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta 3 puanı bulunan 3 takımdan birisi.

Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor.

KADRODA ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Erzurumspor FK karşısında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.

Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların yarınki mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

G.Saray'a 1.90'luk stoper!
Ahmet Çakar: Osimhen çok yalnız
DİĞER
Son dakika haberi: Gaziantep FK- Galatasaray maçına damga vuran pozisyon! Ev sahibi ekip penaltı bekledi...
CHP’de ‘ön seçim’ tartışması! Kulislerde bomba iddia: Mansur Yavaş Özel'e dosya verdi! İki itirazda bulundu
Buruk'tan flaş karar!
Cimbom'a stoper önerisi! Davinson Sanchez...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a 1.90'luk stoper! G.Saray'a 1.90'luk stoper! 09:42
Jose'den rotasyonlu kadro! Jose'den rotasyonlu kadro! 09:35
Kocaelispor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman? Kocaelispor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman? 09:27
Batshuayi'nin Galatasaray karnesi Batshuayi'nin Galatasaray karnesi 09:24
Maximin'den açıklama! Napoli'ye transferi... Maximin'den açıklama! Napoli'ye transferi... 09:16
Cimbom'a stoper önerisi! Davinson Sanchez... Cimbom'a stoper önerisi! Davinson Sanchez... 09:14
Daha Eski
"Rakibi darmadağın etti" "Rakibi darmadağın etti" 08:44
Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Salı Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Salı 08:10
G.Saray Nelsson'u Roma'ya kiraladı G.Saray Nelsson'u Roma'ya kiraladı 01:13
G.Saray Nelsson'u Roma'ya kiraladı G.Saray Nelsson'u Roma'ya kiraladı 01:05
Batshuayi'nin transferi açıklandı! Batshuayi'nin transferi açıklandı! 01:02
F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı gönderme! 01:02