TRANSFER HABERLERİ | Allan Saint-Maximin'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Kulübün resmi sosyal medya hesabından Sırp futbolcunun uçaktan bir görüntüsü paylaşılırken, "Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.