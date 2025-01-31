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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Allan Saint-Maximin'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

TRANSFER HABERLERİ | Allan Saint-Maximin'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılan Allan Saint-Maximin için Suudi Arabistan ekibine o kulüpten kiralama teklifi geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 16:51
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TRANSFER HABERLERİ | Allan Saint-Maximin'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Allan Saint-Maximin'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Sarı-lacivertli ekip son olarak Ognjen Mimovic'in transferini açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ | Allan Saint-Maximin'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Kulübün resmi sosyal medya hesabından Sırp futbolcunun uçaktan bir görüntüsü paylaşılırken, "Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

TRANSFER HABERLERİ | Allan Saint-Maximin'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Mimovic, saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Genç yıldızın sağlık kontrolünden sonra Fenerbahçe'ye resmi imzayı atması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Allan Saint-Maximin'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Öte yandan Fenerbahçe'de takımdaki mevcut oyuncuların akıbeti de merak ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Allan Saint-Maximin'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Sarı-lacivertli ekipte son olarak flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Allan Saint-Maximin'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

NAPOLI'DEN SAINT-MAXIMIN'E KANCA!

Fabrizio Romano'nun haberine göre; sezon başında Fenerbahçe'ye Al-Ahli'den kiralık olarak katılan Allan Saint-Maximin için İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Suudi Arabistan ekibine kiralama teklifi gönderdi.

TRANSFER HABERLERİ | Allan Saint-Maximin'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fransız futbolcunun Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ | Allan Saint-Maximin'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

27 yaşındaki isim, yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkarken 3 gol 4 asistlik performans gösterdi.

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