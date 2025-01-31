TRANSFER HABERLERİ | Allan Saint-Maximin'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılan Allan Saint-Maximin için Suudi Arabistan ekibine o kulüpten kiralama teklifi geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Mimovic, saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Genç yıldızın sağlık kontrolünden sonra Fenerbahçe'ye resmi imzayı atması bekleniyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de takımdaki mevcut oyuncuların akıbeti de merak ediliyor.
Sarı-lacivertli ekipte son olarak flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.
NAPOLI'DEN SAINT-MAXIMIN'E KANCA!
Fabrizio Romano'nun haberine göre; sezon başında Fenerbahçe'ye Al-Ahli'den kiralık olarak katılan Allan Saint-Maximin için İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Suudi Arabistan ekibine kiralama teklifi gönderdi.
Fransız futbolcunun Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
27 yaşındaki isim, yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkarken 3 gol 4 asistlik performans gösterdi.
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