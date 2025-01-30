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Haberler Fenerbahçe Tek hedef 3 puan

Tek hedef 3 puan

Avrupa Ligi’nde son hafta mücadelesinde Midtjylland’a konuk olacak Fenerbahçe 3 puan hedefliyor. Sarı-lacivertliler play-off hattında kalmak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Tek hedef 3 puan

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 8. haftada Danimarka'nın Midtylland takımına konuk oluyor. TSİ 23.00'da başlayacak ve MCH Arena'da oynanacak mücadeleyi Portekiz'den Luis Godinho yönetecek. Avrupa Ligi'nde 7 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplayan temsilcimiz, bu akşam Danimarka'da kazanması halinde play-off'a kalmayı garantileyecek. Midtylland ise 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı, 10 puan topladı. Sarı-lacivertli temsilcimizde önemli eksikler dikkat çekiyor. Jose Mourinho cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacak. Sakatlığı bulunan Mert Müldür, Livakovic ve Becao da olmayacak. Cezası bulunan Osayi Samuel ve Amrabat ile UEFA listesinde olmayan Kostic de forma giyemeyecek.

Çalışmalar tamamlandı

Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Danimarka ekibi Midtjylland ile bugün deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Yeni transferlerden Anderson Talisca, teste tabi tutulduğu için saha çalışmasında yer almadı. Bir diğer yeni transfer Diego Carlos ise antrenmanda yer aldıİdman öncesinde teknik direktör Mourinho, bir süre Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yle görüştü.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

İRFAN CAN

ÇAĞLAR

DJIKU

YUSUF

MAXIMIN

FRED

İSMAIL

İ.KAHVECI

SZYMANSKI

TADIC

EN-NESYRI

DANİMARKA'DA 2.'LER

MIDTJYLLAND Danimarka Süper Ligi'nde bu sezon 17 maça çıkarken, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 33 puanla averajla 2. sırada yer alıyor. Rakip filelere 31 gol gönderen kırmızı- siyahlılar, kalesinde ise 22 gol gördü. Danimarka'da lige aralık ayının ilk haftasında ara verilirken, Thomas Thomasberg'in öğrencileri son 2 resmi müsabakasını Avrupa Ligi'nde yaptı ve son maçında Ludogo rets'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Mourinho övgüsü

MIDTYLLAND Teknik Direktörü Thomas Thomasberg, "Mourinho'ya karşı oynamak ekstra motivasyon. Dünyanın en iyi antrenörlerinden biri. Cezalı olması benim için üzücü. Mourinho'ya karşı oynamak istiyordum ama maalesef ona karşı olamayacağım" dedi.

Belki yine atarım

Geçtığimiz sezon Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla Fenerbahçe'ye 2 gol atan Adam Buksa, bu akşam Midtylland formasıyla rakip olacak. Buksa, "Fenerbahçe'ye karşı geçen sezon oynadım. Türkiye'de iyi bir sezon geçirdim. Fenerbahçe'ye karşı 2 kez oynadım, 2 gol attım, belki yine atarım. Kadıköy atmosferi güzel. 50 bin insan karşısında oynamak çok iyi atmosfer, büyük tecrübe ama yarın da iyi olacak. Aynı şekilde atmosfer olmayacak ama Danimarka atmosferini de beğeneceksiniz" diye konuştu.

Büyük bir maç

Danımarka'nın Midtylland formasıyla başarılı bir sezon geçiren Türk futbolcu Aral Şimşir, Danimarka basınına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçını beklediğini aktaran Aral, "Türk olmam sebebiyle benim için gerçekten çok önemli ve büyük bir maç. Hatta akrabalarım için yaklaşık 20 tane bilet ayarladım. Akrabalarımdan bazıları Fenerbahçeli olsa da benim için Midtjylland'ı destekleyecekler" dedi. 22 yaşındaki yıldız, "Fenerbahçe çok yetenekli oyunculardan oluşan bir takım. Ancak biz de karşılaşmayı kazanmak istiyoruz ve biz de kaliteli bir takımız" dedi.

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