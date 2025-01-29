Jose Mourinho'dan sağ bekte flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Midtjylland maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, ilk 24 içerisinde yer alarak play-off turuna yükselmek için mücadele edecek.

Organizasyonda bu yıl ilk kez oynanan lig aşamasında sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 9 puanla 23. sırada yer alıyor. Midtjylland ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 10 puanla 19. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, 6 kez gruptan çıkmayı başardığı Avrupa Ligi'nde alacağı puanlarla yoluna devam etmek istiyor.