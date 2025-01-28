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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza İsmail Kartal kancası! Kiralık olarak...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza İsmail Kartal kancası! Kiralık olarak...

Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibe sezon başında transfer olan ancak yeteri kadar süre bulamayan o isme, İran takımı Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal'ın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 09:59
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza İsmail Kartal kancası! Kiralık olarak...

Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza İsmail Kartal kancası! Kiralık olarak...

Sarı-lacivertli ekip, Diego Carlos ve Milan Skriniar'ın ardından uzun zamandır peşinde olduğu Anderson Talisca'da da mutlu sona ulaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza İsmail Kartal kancası! Kiralık olarak...

Sağlık kontrolünden geçmek ve kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayacak imzayı atmak üzere İstanbul'a gelen Brezilyalı yıldız, havalimanında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza İsmail Kartal kancası! Kiralık olarak...

Öte yandan Fenerbahçe'de iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza İsmail Kartal kancası! Kiralık olarak...

Son olarak Kanarya'da yeni sezonda fazla forma şansı bulamayan o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza İsmail Kartal kancası! Kiralık olarak...

CENK TOSUN'A İSMAİL KARTAL KANCASI!

İran ekibi Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal, golcü transferini Türkiye'den yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza İsmail Kartal kancası! Kiralık olarak...

Kartal'ın listesinde iki ismin bulunduğu öğrenilirken ilk sırada Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza İsmail Kartal kancası! Kiralık olarak...

ALTERNATİFİ İSE SERDAR DURSUN

Edin Dzeko ve En-Nesyri'nin arkasında kalan Cenk için kiralama yoluna gidileceği öğrenilirken plasede ise Alanya'da yeteri kadar oynayamayan Serdar Dursun bulunuyor. Kartal'ın istediği iki ismin de sözleşmeleri 2026 yılında sona eriyor.

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