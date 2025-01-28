TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza İsmail Kartal kancası! Kiralık olarak...

Öte yandan Fenerbahçe'de iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Son olarak Kanarya'da yeni sezonda fazla forma şansı bulamayan o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.