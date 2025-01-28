TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza İsmail Kartal kancası! Kiralık olarak...
Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibe sezon başında transfer olan ancak yeteri kadar süre bulamayan o isme, İran takımı Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal'ın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Öte yandan Fenerbahçe'de iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Son olarak Kanarya'da yeni sezonda fazla forma şansı bulamayan o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
CENK TOSUN'A İSMAİL KARTAL KANCASI!
İran ekibi Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal, golcü transferini Türkiye'den yapmaya hazırlanıyor.
Kartal'ın listesinde iki ismin bulunduğu öğrenilirken ilk sırada Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun yer alıyor.
ALTERNATİFİ İSE SERDAR DURSUN
Edin Dzeko ve En-Nesyri'nin arkasında kalan Cenk için kiralama yoluna gidileceği öğrenilirken plasede ise Alanya'da yeteri kadar oynayamayan Serdar Dursun bulunuyor. Kartal'ın istediği iki ismin de sözleşmeleri 2026 yılında sona eriyor.
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