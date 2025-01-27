Günün transfer sürprizi! İşte Saint-Maximin’in yeni adresi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, sezon başında yıllık 8 milyon Euro maaşla kiraladığı Allan Saint-Maximin ile yollarını ayırma kararı aldı. Fransız yıldızın ayrılığının yakında resmiyet kazanması beklenirken yeni adresi de netleşti. İşte ayrıntılar… (FB spor haberleri)
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Hem Maximin hem de Fenerbahçe yönetimi karşılıklı anlaşarak yolları ayırma konusunda fikir birliğine vardı.
Ayrılığın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
YENİ ADRESİ MANCHESTER UNITED MI OLACAK?
Suudi basınında yer alan haberlere göre, Allan Saint-Maximin için Manchester United devrede.
Maximin'in Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İngiliz devine transfer olma ihtimali oldukça yüksek görülüyor.
Allan Saint-Maximin, bu sezon Fenerbahçe formasını 24 resmi maçta terletti ve takımına 3 gol, 4 asistlik katkı verdi.
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