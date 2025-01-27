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Haberler Fenerbahçe Günün transfer sürprizi! İşte Saint-Maximin’in yeni adresi

Günün transfer sürprizi! İşte Saint-Maximin’in yeni adresi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, sezon başında yıllık 8 milyon Euro maaşla kiraladığı Allan Saint-Maximin ile yollarını ayırma kararı aldı. Fransız yıldızın ayrılığının yakında resmiyet kazanması beklenirken yeni adresi de netleşti. İşte ayrıntılar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 15:27
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Günün transfer sürprizi! İşte Saint-Maximin’in yeni adresi

Fenerbahçe'nin sezon başında yıllık 8 milyon Euro maaşla kiraladığı yıldız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli ekipte sezon başı dikkat çeken bir performans sergilemişti.

Günün transfer sürprizi! İşte Saint-Maximin’in yeni adresi

Ancak, son dönemde Jose Mourinho'nun oyun planına uyum sağlayamaması nedeniyle form düşüklüğü yaşayan Maximin takımdaki yerini kaybetti.

Günün transfer sürprizi! İşte Saint-Maximin’in yeni adresi

YA YEDEK YA DA KADRO DIŞI

Son haftalarda ya yedek soyunan ya da kadro dışında kalan Fransız futbolcu, bu durumdan rahatsızlık duyarak ayrılık sinyalleri verdi.

Günün transfer sürprizi! İşte Saint-Maximin’in yeni adresi

Hem Maximin hem de Fenerbahçe yönetimi karşılıklı anlaşarak yolları ayırma konusunda fikir birliğine vardı.

Günün transfer sürprizi! İşte Saint-Maximin’in yeni adresi

Ayrılığın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Günün transfer sürprizi! İşte Saint-Maximin’in yeni adresi

YENİ ADRESİ MANCHESTER UNITED MI OLACAK?

Suudi basınında yer alan haberlere göre, Allan Saint-Maximin için Manchester United devrede.

Günün transfer sürprizi! İşte Saint-Maximin’in yeni adresi

Maximin'in Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İngiliz devine transfer olma ihtimali oldukça yüksek görülüyor.

Günün transfer sürprizi! İşte Saint-Maximin’in yeni adresi

Allan Saint-Maximin, bu sezon Fenerbahçe formasını 24 resmi maçta terletti ve takımına 3 gol, 4 asistlik katkı verdi.

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