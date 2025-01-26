FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar’ın sözleşme şartları belli oldu!

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a flaş bir transfer çalımı atarak Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, dünya futbolunun dikkat çeken savunmacılarından biri olan 29 yaşındaki Slovak yıldızı Paris Saint-Germain'den sezon sonuna kadar kiraladı.