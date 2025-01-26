FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar’ın sözleşme şartları belli oldu!
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ın sözleşme şartları belli oldu. Slovak yıldızın sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesi yer almadı. İşte sözleşmenin detayları... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 09:59 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 10:12
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Deneyimli stoperin maaşının tamamını karşılayan Fenerbahçe, bu hamlesiyle kadrosunu daha da güçlendirirken taraftarlarını heyecanlandırmayı başardı.
Çarşamba günü İstanbul'a iniş yapan Skriniar'ın transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Paris Saint-Germain'de bu sezon istediği şansı bulamayan ve Ligue 1'de yalnızca 381 dakika sahada kalan Skriniar, Fenerbahçe ile kariyerinde yeni bir sayfa açmayı ve tekrardan yükselişe geçmeyi hedefliyor.
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