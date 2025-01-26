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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar’ın sözleşme şartları belli oldu!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Milan Skriniar’ın sözleşme şartları belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ın sözleşme şartları belli oldu. Slovak yıldızın sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesi yer almadı. İşte sözleşmenin detayları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 09:59 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 10:12
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Milan Skriniar’ın sözleşme şartları belli oldu!

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a flaş bir transfer çalımı atarak Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı.

Milan Skriniar’ın sözleşme şartları belli oldu!

Sarı-lacivertliler, dünya futbolunun dikkat çeken savunmacılarından biri olan 29 yaşındaki Slovak yıldızı Paris Saint-Germain'den sezon sonuna kadar kiraladı.

Milan Skriniar’ın sözleşme şartları belli oldu!

Fenerbahçe'nin Paris Saint-Germain ile yaptığı anlaşmada zorunlu satın alma maddesi yer almadı.

Milan Skriniar’ın sözleşme şartları belli oldu!

Deneyimli stoperin maaşının tamamını karşılayan Fenerbahçe, bu hamlesiyle kadrosunu daha da güçlendirirken taraftarlarını heyecanlandırmayı başardı.

Milan Skriniar’ın sözleşme şartları belli oldu!

Çarşamba günü İstanbul'a iniş yapan Skriniar'ın transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Milan Skriniar’ın sözleşme şartları belli oldu!

Paris Saint-Germain'de bu sezon istediği şansı bulamayan ve Ligue 1'de yalnızca 381 dakika sahada kalan Skriniar, Fenerbahçe ile kariyerinde yeni bir sayfa açmayı ve tekrardan yükselişe geçmeyi hedefliyor.

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