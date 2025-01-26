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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Göztepe maçı | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Fenerbahçe - Göztepe maçı | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Fenerbahçe - Göztepe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 18:52
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Fenerbahçe - Göztepe maçı | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Fenerbahçe - Göztepe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Göztepe maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can; Çağlar, Djiku, Yusuf, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En Nesyri, Dzeko

Göztepe: Lis, Nielsen, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo

FENERBAHÇE'DE TEK İSİM SINIRDA

Göztepe maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Polonyalı futbolcu kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

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