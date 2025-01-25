Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Saint-Maximin yerine öyle bir ismi alacaklar ki...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yolların ayrılması gündemde olan Saint-Maximin yerine gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertliler o genç yetenek için kolları sıvadı. İşte detaylar...
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Suudi ekibiyle bu konuda bir görüşme yapıldı. Fransız yıldızın yerine düşünülen isim ise; Hammarby'den Bazoumana Toure...
Fildişi Sahilli 18 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin 9 milyon euro önerdiği öğrenildi. İsveç ekibi ise 12 milyon euro talep ediyor. Pazarlıklar sürüyor.
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