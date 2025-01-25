Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Saint-Maximin yerine öyle bir ismi alacaklar ki...

Sezon başında 8 milyon euro kiralama bedeliyle kadroya katılan Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe macerası bitmek üzere...

Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Fransız yıldız, perşembe akşamı oynanan Lyon karşılaşmasında da aldığı süre içinde etkili olamadı.