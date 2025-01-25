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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Saint-Maximin yerine öyle bir ismi alacaklar ki...

Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Saint-Maximin yerine öyle bir ismi alacaklar ki...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yolların ayrılması gündemde olan Saint-Maximin yerine gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertliler o genç yetenek için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Saint-Maximin yerine öyle bir ismi alacaklar ki...

Sezon başında 8 milyon euro kiralama bedeliyle kadroya katılan Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe macerası bitmek üzere...

Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Saint-Maximin yerine öyle bir ismi alacaklar ki...

Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Fransız yıldız, perşembe akşamı oynanan Lyon karşılaşmasında da aldığı süre içinde etkili olamadı.

Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Saint-Maximin yerine öyle bir ismi alacaklar ki...

Maç sonu da teknik direktör Jose Mourinho, Maximin'in geleceğiyle ilgili sorulan soruya; "Allan Saint-Maximin'in geleceğine dair hiçbir şey bilmiyorum" yanıtını vererek bir anlamda yolların ayrılacağının sinyallerini verdi. Fenerbahçe'ye yakın çevreden gelen bilgilere göre; sarı-lacivertli yönetim, performansından memnun kalmadığı Maximin'i Al-Ahli'ye geri göndermeye hazırlanıyor.

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