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Haberler Fenerbahçe Diego Carlos ilk kez Kadıköy'de! İşte Mourinho'nun Göztepe maçı 11'i

Diego Carlos ilk kez Kadıköy'de! İşte Mourinho'nun Göztepe maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak. Son üç lig maçını kazanan sarı-lacivertliler, Göztepe karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11 büyük ölçüde netleşti. İşte Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 13:59
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Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek.

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 20. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 ile geçti.

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı galibiyetle tamamlayarak aradaki puan farkını 6'ya indirdi.

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Lyon ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, Göztepe'yi mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

DIEGO CARLOS KADIKÖY'E ÇIKACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı stoper Diego Carlos, ilk kez Kadıköy'e çıkacak.

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

İngiltere'nin Aston Villa ekibinden kadroya katılan 31 yaşındaki savunmacı, maç öncesinde yeni takımıyla 2 idmanda yer aldı.

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

İSMAİL YÜKSEK HAFTALAR SONRA KADROYA GİRECEK

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 3 hafta aranın ardından forma giyebilecek.

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 3, Avrupa ve kupada da 1'er maç kaçıran 25 yaşındaki oyuncu, karşılaşma öncesi son 2 idmanda takımla çalıştı.

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

İsmail, Mourinho'nun görev vermesi durumunda Göztepe karşısında ter dökecek.

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

4 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Dominik Livakovic ve Mert Müldür, sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek.

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

SINIRDA TEK İSİM SZYMANSKI

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Sarı-lacivertli genç oyuncu, kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Szymanski'nin yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

MOURINHO KARARINI VERDİ!

Çte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe karşısında sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

İşte sarı lacivertlilerin muhtemel kadrosu...

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

İRFAN CAN

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

OSAYI-SAMUEL

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

DJIKU

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

DIEGO CARLOS

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

KOSTIC

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

AMRABAT

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

FRED

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

İRFAN CAN

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

TADIC

Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

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