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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! Lyon maçını takip ettiler

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! Lyon maçını takip ettiler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında evinde Lyon ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakiyle golsüz berabere kaldı ve play-off şansını son maça taşıdı. Alman devi Bayern Münih scoutları Fenerbahçe'nin yıldızı için Kadıköy'deydi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 10:11
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! Lyon maçını takip ettiler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Lyon ile kozlarını paylaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! Lyon maçını takip ettiler

Sarı lacivertliler konuk ettiği rakibiyle golsüz berabere kaldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! Lyon maçını takip ettiler

Kanarya Avrupa Ligi'nde puanını 9'a yükseltti ve play-off turuna kalmak için şansını son maça taşıdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! Lyon maçını takip ettiler

Fenerbahçe, ligin son haftasında deplasmanda 30 Ocak Perşembe günü Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! Lyon maçını takip ettiler

YUSUF AKÇİÇEK DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek bu sezon ilk kez Avrupa Ligi'nde ilk 11'de yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! Lyon maçını takip ettiler

Genç savunmacı Olimpik Lyon karşısındaki performansıyla beğeni topladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! Lyon maçını takip ettiler

18 yaşındaki oyuncu, üçlü savunmada etkili bir performans ortaya koyarken, attığı paslarla da tribünlerden alkış almayı başardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! Lyon maçını takip ettiler

MOURINHO'DAN ÖVGÜ

Yusuf Akçiçek hakkında övgü dolu sözler sarf eden Mourinho, Yusuf'un performansı benim için sürpriz değil. Kendisine ve vücuduna iyi bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! Lyon maçını takip ettiler

Her zaman antrenmanlarda ilk gelen ve son giden oyunculardan biri. Ekstra çalışmalar yapıyor. Bugün onu sol bekte oynatarak aslanların arasına atamazdım, onun için çok zor olurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! Lyon maçını takip ettiler

Kendisini rahat hissedeceği pozisyona koydum. Sol tarafta zavallı Sebastian özveri sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! Lyon maçını takip ettiler

Yusuf çok iyi oyuncu, potansiyelli oyuncu. Dolayısıyla benin için sürpriz değil" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! Lyon maçını takip ettiler

SCOUTLAR YUSUF'U TAKİP ETTİ

18 yaşındaki Yusuf Akçiçek'i dünkü karşılaşmada Bayern Münih'in scout görevlileri takip etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! Lyon maçını takip ettiler

Alman devinin scoutları, genç oyuncu için detaylı rapor tuttuğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! Lyon maçını takip ettiler

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan Yusuf, 1 gol atma başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! Lyon maçını takip ettiler

Genç savunmacının Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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