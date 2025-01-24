TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! Lyon maçını takip ettiler
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında evinde Lyon ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakiyle golsüz berabere kaldı ve play-off şansını son maça taşıdı. Alman devi Bayern Münih scoutları Fenerbahçe'nin yıldızı için Kadıköy'deydi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe, ligin son haftasında deplasmanda 30 Ocak Perşembe günü Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak.
YUSUF AKÇİÇEK DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek bu sezon ilk kez Avrupa Ligi'nde ilk 11'de yer aldı.
Genç savunmacı Olimpik Lyon karşısındaki performansıyla beğeni topladı.
18 yaşındaki oyuncu, üçlü savunmada etkili bir performans ortaya koyarken, attığı paslarla da tribünlerden alkış almayı başardı.
MOURINHO'DAN ÖVGÜ
Yusuf Akçiçek hakkında övgü dolu sözler sarf eden Mourinho, Yusuf'un performansı benim için sürpriz değil. Kendisine ve vücuduna iyi bakıyor.
Her zaman antrenmanlarda ilk gelen ve son giden oyunculardan biri. Ekstra çalışmalar yapıyor. Bugün onu sol bekte oynatarak aslanların arasına atamazdım, onun için çok zor olurdu.
Kendisini rahat hissedeceği pozisyona koydum. Sol tarafta zavallı Sebastian özveri sağladı.
Yusuf çok iyi oyuncu, potansiyelli oyuncu. Dolayısıyla benin için sürpriz değil" ifadelerini kullandı.
SCOUTLAR YUSUF'U TAKİP ETTİ
18 yaşındaki Yusuf Akçiçek'i dünkü karşılaşmada Bayern Münih'in scout görevlileri takip etti.
Alman devinin scoutları, genç oyuncu için detaylı rapor tuttuğu öğrenildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan Yusuf, 1 gol atma başarısı gösterdi.
Genç savunmacının Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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