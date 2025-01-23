Fenerbahçe'de Fred: Bu şansları değerlendirebilirdik!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Lyon ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Bu mücadeleyi sarı-lacivertlilerde Fred değerlendirdi.

İŞTE FRED'İN SÖZLERİ:

Şunu çok net söyleyebiliriz, kazanmayı çok istedik. Çok fazla şans yarattık, bu şansları değerlendirebilirdik. İyi bir rakibe karşı oynadık. Oyunu domine ettik. Rakibin yaptığı ofansif aksiyonlarda, bana göre iyi bir şekilde defans yaptık. Bugün kazanabilirdik. Yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanıp, o maçı da galibiyetle tamamlamaya çalışacağız.