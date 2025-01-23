Fenerbahçeli Lincoln Henrique, Hull City'ye transfer oldu!

Fenerbahçe'nin, 2024 yılının şubat ayında Brezilya Ligi ekibi Bragantino'ya kiralık olarak gönderdiği Lincoln Henrique geçtiğimiz günlerde sarı lacivertli takıma geri dönmüştü.

Yönetimin yollarını ayırma kararı aldığı 26 yaşındaki oyuncunun yeni adresi belli oldu.

İngiltere Championship takımlarından Hull City, Lincoln Henrique'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Sambacı yıldızın sezon sonuna kadar İngiliz ekibinde forma giyeceği belirtildi.

Öte yandan Lincoln Henrique imza sonrası yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yönetime bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Umarım kulübün sezon sonunda ulaşmak istediği hedeflere yardımcı olabilirim. Yaklaşık iki hafta önce İstanbul'da başkanımızla tanıştım. Bana büyük bir ilgiyle yaklaştı ve bu beni çok mutlu etti. Kulübe yardım etmeye yüzde 100 hazırım." dedi.

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