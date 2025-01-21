Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde bekleyen büyük tehlike! Mourinho'nun eli kolu bağlandı
Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Lyon'u konuk edecek. İlk 8'e kalmak için kritik bir sınava çıkacak olan sarı lacivertlilerde sakat, cezalı ve Avrupa listesinde yer almayan oyuncuların fazlalığı can sıkıyor. Nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı merak konusu olan Mourinho'nun eli kolu bağlanmış durumda. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 12:02 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 12:02
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Jose'nin son haftalarda vazgeçemediği isimlerden; Kostic, Levent ve Oğuz Avrupa listesinde yok.
Özellikle savunmada sıkıntı büyük. Elde; Djiku, Çağlar, Samet, Yusuf ve Osayi var. Sol bekte oynayacak oyuncu yok.
Jose'nin üçlü savunmayla çıkması bekleniyor. Stoperde ise ya Samet ya da Yusuf 11 başlayacak.
KALEDE İRFAN CAN OLACAK
Livakovic'in sakatlığının nüksetmesi; Fenerbahçe'de can sıksa da İrfan Can Eğribayat, ligde Hırvat eldivenin eksikliğini hissettirmedi.
İrfan, Avrupa Ligi'ndeki Lyon mücadelesine de 11 başlayacak.
İrfan'ın hocasına, "Livakovic'i aratmam" dediği öğrenildi.
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