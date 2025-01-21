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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde bekleyen büyük tehlike! Mourinho'nun eli kolu bağlandı

Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde bekleyen büyük tehlike! Mourinho'nun eli kolu bağlandı

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Lyon'u konuk edecek. İlk 8'e kalmak için kritik bir sınava çıkacak olan sarı lacivertlilerde sakat, cezalı ve Avrupa listesinde yer almayan oyuncuların fazlalığı can sıkıyor. Nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı merak konusu olan Mourinho'nun eli kolu bağlanmış durumda. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 12:02 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 12:02
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Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde bekleyen büyük tehlike! Mourinho'nun eli kolu bağlandı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Lyon'la kritik bir maça çıkacak. Kadıköy'de en büyük koz şüphesiz taraftar...

Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde bekleyen büyük tehlike! Mourinho'nun eli kolu bağlandı

Ancak Mourinho'nun eli-kolu, bağlanmış durumda...

Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde bekleyen büyük tehlike! Mourinho'nun eli kolu bağlandı

Nedeni de kadrodaki eksiklikler... Jayden ile Becao, sezonu kapattı. Ayrıca Mert Müldür de cezalı.

Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde bekleyen büyük tehlike! Mourinho'nun eli kolu bağlandı

Jose'nin son haftalarda vazgeçemediği isimlerden; Kostic, Levent ve Oğuz Avrupa listesinde yok.

Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde bekleyen büyük tehlike! Mourinho'nun eli kolu bağlandı

Özellikle savunmada sıkıntı büyük. Elde; Djiku, Çağlar, Samet, Yusuf ve Osayi var. Sol bekte oynayacak oyuncu yok.

Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde bekleyen büyük tehlike! Mourinho'nun eli kolu bağlandı

Jose'nin üçlü savunmayla çıkması bekleniyor. Stoperde ise ya Samet ya da Yusuf 11 başlayacak.

Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde bekleyen büyük tehlike! Mourinho'nun eli kolu bağlandı

KALEDE İRFAN CAN OLACAK
Livakovic'in sakatlığının nüksetmesi; Fenerbahçe'de can sıksa da İrfan Can Eğribayat, ligde Hırvat eldivenin eksikliğini hissettirmedi.

Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde bekleyen büyük tehlike! Mourinho'nun eli kolu bağlandı

İrfan, Avrupa Ligi'ndeki Lyon mücadelesine de 11 başlayacak.

Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde bekleyen büyük tehlike! Mourinho'nun eli kolu bağlandı

İrfan'ın hocasına, "Livakovic'i aratmam" dediği öğrenildi.

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