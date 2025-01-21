Fenerbahçe Diego Carlos transferini resmen duyurdu!

Fenerbahçe, resmi kanallarından yaptığı "transfer bilgilendirme" paylaşımı ile Diego Carlos'u duyurdu. Sarı lacivertli kulüp, oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını ve Carlos'un sağlık kontrolleri ve görüşmeler için İstanbul'a davet edildiğini belirtti.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a davet edilmiştir."