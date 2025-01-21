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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Diego Carlos transferini resmen duyurdu!

Fenerbahçe Diego Carlos transferini resmen duyurdu!

Fenerbahçe bir süredir Aston Villa ile gerçekleştirdiği Diego Carlos görüşmelerinde müjdeyi verdi. Sarı lacivertliler transferi resmen duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 22:10 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 22:12
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Fenerbahçe Diego Carlos transferini resmen duyurdu!

Fenerbahçe, resmi kanallarından yaptığı "transfer bilgilendirme" paylaşımı ile Diego Carlos'u duyurdu. Sarı lacivertli kulüp, oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını ve Carlos'un sağlık kontrolleri ve görüşmeler için İstanbul'a davet edildiğini belirtti.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a davet edilmiştir."

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