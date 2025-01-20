Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bu En-Nesyri'yi beğenmiyorlar"

Ciddi üretkenlik sıkıntısı var. Sadece iki pozisyon vardı. Bir de Adana Demir'in çok net pozisyonunu İrfan Can kurtardı. Takımın bu yarıda en fazla eleştirilecek yanı da rakibinin haftalar sonra puan kaybettiği durumda futbolcuların enerjilerinin çok düşük olmasıydı.