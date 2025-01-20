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Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bu En-Nesyri'yi beğenmiyorlar"

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bu En-Nesyri'yi beğenmiyorlar"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 10:39
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Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bu En-Nesyri'yi beğenmiyorlar"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bu En-Nesyri'yi beğenmiyorlar"

Sarı-lacivertliler, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bu En-Nesyri'yi beğenmiyorlar"

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Youssef En-Nesyri (2), Edin Dzeko ve Cenk Tosun kaydetti.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bu En-Nesyri'yi beğenmiyorlar"

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 45'e yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bu En-Nesyri'yi beğenmiyorlar"

Usta yazar Ömer Üründül, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bu En-Nesyri'yi beğenmiyorlar"

ÖMER ÜRÜNDÜL - BU EN-NESYRI'Yİ BEĞENMİYORLAR!

Dünkü maçı iki ayrı devre olarak analiz etmek istiyorum. Birinci yarıda F.Bahçe'nin sergilediği futbol tam bir hayal kırıklığıydı. Zayıf rakibi karşısında tabi ki baskılı oynuyor ama kapalı savunmaya karşı set oyununda hiçbir olumlu varyasyon yok.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bu En-Nesyri'yi beğenmiyorlar"

Ciddi üretkenlik sıkıntısı var. Sadece iki pozisyon vardı. Bir de Adana Demir'in çok net pozisyonunu İrfan Can kurtardı. Takımın bu yarıda en fazla eleştirilecek yanı da rakibinin haftalar sonra puan kaybettiği durumda futbolcuların enerjilerinin çok düşük olmasıydı.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bu En-Nesyri'yi beğenmiyorlar"

İkinci yarıya agresif başladılar. Sonra En-Nesyri'nin attığı gol, yanlış bir VAR çağrısına hakem Halil Umut Meler'in de iştirak etmesiyle iptal edildi. Kenar yönetiminin sinir katsayısı yükseldi. Futbolcular da gerildiler.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bu En-Nesyri'yi beğenmiyorlar"

Belki işler zora girebilirdi ama zayıf rakip hemen 10 kişi kalınca F.Bahçe gaza bastı. Arka arkaya bulduğu gollerle farklı bir galibiyetle sahadan ayrıldı.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bu En-Nesyri'yi beğenmiyorlar"

Gelelim genel gözlemlerime… Birçok futbolcudaki fiziki düşüş sürüyor. Fred, Szymanski hâlâ toparlanamadılar. Dün devrede çıkan Kostic en kötü maçını oynadı. Oğuz bir kanat forvettir. Yedekliğe mahkûm edilmişti, sürpriz bir şekilde 13. haftada görev aldı ve arka arkaya başarılı maçlar çıkardı, sakatlandı. Sonrasında son derece ürkek, ne yaptığını hesaplayamayan ne yapacağını bilemeyen bir Oğuz ortaya çıktı.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bu En-Nesyri'yi beğenmiyorlar"

Nesyri'ye medyada 'İyi santrfor değil' diyenler var. F.Bahçe'de pozisyonlara giren, asistler yapan Nesyri 5 gol de atabilirdi.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bu En-Nesyri'yi beğenmiyorlar"

TRT'de senelerdir büyük görevler yapan sevgili kardeşim Erdoğan Arıkan kalp krizi geçirmiş, acil şifalar diliyorum…

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