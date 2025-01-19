Fenerbahçe'de flaş Talisca gelişmesi! Gece yarısı transfer açıklaması
Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu ile ilgili Suudi Arabistan medyasından dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte o ifadeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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NTV Spor'da yer alan habere göre Al-Sheneef, Talisca'nın Al-Nassr'da kalacağına dair söylentiler dolaştığını ifade etti.
Öte yandan Al-Awsat da Talisca'nın sözleşme feshi konusunda Al-Nassr ile anlaşamadığını yazdı.
Brezilyalı yıldızın durumunu yakından takip eden Fenerbahçe cephesi ise transferi bir an önce noktalamak istiyor.
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