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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş Talisca gelişmesi! Gece yarısı transfer açıklaması

Fenerbahçe'de flaş Talisca gelişmesi! Gece yarısı transfer açıklaması

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu ile ilgili Suudi Arabistan medyasından dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte o ifadeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 09:04
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Fenerbahçe'de flaş Talisca gelişmesi! Gece yarısı transfer açıklaması

Fenerbahçe bir süre önce anlaşma sağladığı Anderson Talisca'nın kulübü Al-Nassr ile sorunlarını çözmesini bekliyor.

Fenerbahçe'de flaş Talisca gelişmesi! Gece yarısı transfer açıklaması

Al-Nassr'dan alacaklarını tahsil etmeye çalışan Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferinin günlerdir resmiyet kazanması beklenirken, Suudi Arabistan'dan bomba bir haber geçildi.

Fenerbahçe'de flaş Talisca gelişmesi! Gece yarısı transfer açıklaması

Suudi Arabistan'ın ünlü sunucusu Khaled Al-Sheneef'in canlı yayında verdiği Talisca haberi gündeme oturdu.

Fenerbahçe'de flaş Talisca gelişmesi! Gece yarısı transfer açıklaması

NTV Spor'da yer alan habere göre Al-Sheneef, Talisca'nın Al-Nassr'da kalacağına dair söylentiler dolaştığını ifade etti.

Fenerbahçe'de flaş Talisca gelişmesi! Gece yarısı transfer açıklaması

Öte yandan Al-Awsat da Talisca'nın sözleşme feshi konusunda Al-Nassr ile anlaşamadığını yazdı.

Fenerbahçe'de flaş Talisca gelişmesi! Gece yarısı transfer açıklaması

Brezilyalı yıldızın durumunu yakından takip eden Fenerbahçe cephesi ise transferi bir an önce noktalamak istiyor.

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