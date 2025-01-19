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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Diego Carlos'ta mutlu son! İşte İstanbul'a geliş tarihi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Diego Carlos'ta mutlu son! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Sezon başından bu yana sakatlık problemleri nedeniyle savunmada sorun yaşayan Fenerbahçe, muhakkak bir stoper takviyesi yapmak istiyordu. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda gündemine aldığı Diego Carlos ile her konuda anlaşmaya vardı. Öte yandan futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Diego Carlos'ta mutlu son! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Ara transfer döneminde ilk icraatını gerçekleştiren Fenerbahçe, İngiliz ekibi Aston Villa'nın yıldızı Diego Carlos ile her konuda anlaşmaya vardı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Diego Carlos'ta mutlu son! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Kulübüyle bonuslar dahil 13 milyon euro karşılığında el sıkışan sarı-lacivertliler, oyuncuyu da senelik 4 milyon euro'ya ikna etmeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Diego Carlos'ta mutlu son! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Danso, Tuta ve Kelly'de anlaşma zemini bulamayan Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da onayını aldıktan sonra 31 yaşındaki oyuncuyu bitirdi.

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