FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Diego Carlos'ta mutlu son! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Sezon başından bu yana sakatlık problemleri nedeniyle savunmada sorun yaşayan Fenerbahçe, muhakkak bir stoper takviyesi yapmak istiyordu. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda gündemine aldığı Diego Carlos ile her konuda anlaşmaya vardı. Öte yandan futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Artık ödeme planı hakkında küçük detaylar kalırken Brezilyalı futbolcunun 1 hafta içerisinde İstanbul'a gelerek çubuklu formayı giymesi bekleniyor.
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