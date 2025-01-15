TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı stoper Tuta için geri sayıma geçen Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı yıldızı açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho da TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında transfer çalışmalarına ilişkin konuştu.
Portekizli çalıştırıcı, "2 stoperimizi kaybettik ve bunlar uzun sakatlıklar. O pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynamamız gereken çok fazla maç var. En erken şekilde bir pozisyon seçebilseydim, bu oyuncu stoper olurdu" ifadelerini kullandı.
2 stoper takviyesi birden yapmayı planlayan Fenerbahçe, ilk yıldızına kavuşuyor.
Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'ta top koşturan Tuta için Alman ekibiyle anlaşmaya vardı.
Brezilyalı savunma oyuncusunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Tuta sonrası bit stoper takviyesi daha yapacak olan Fenerbahçe ile ilgili son iddia İtalya'dan geldi.
PABLO MARI'YE KANCA
Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Monza forması giyen Pablo Mari ile ilgileniyor.
İLK TEMAS KURULDU
Haberde sarı-lacivertlilerin İspanyol stoperin transferi için Serie A ekibiyle temasa geçtiği belirtildi.
FIORENTINA DA İSTİYOR
Öte yandan 31 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Fiorentina'nın da ilgilendiği kaydedildi.
Monza CEO'su Adriano Gallani, geçtiğimiz günlerde Pablo Mari'nin menajeriyle yaptığı görüşmeyle ilgili açıklama yaparak "Bazen konuşuyoruz, bakalım ne olacak. Menajerlerle genel olarak konuşuyoruz. Bu aylar onlar ava çıkacağız aylar." ifadelerini kullanmıştı.
1.93 boyundaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon başında 6.2 milyon Euro karşılığında Arsenal'den transfer edilmişti.
Pablo Mari bu sezon Monza formasıyla 21 maça çıktı.
İspanyol futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Mari'nin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
31 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeriyse 3.5 milyon Euro.
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