TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

Portekizli çalıştırıcı, "2 stoperimizi kaybettik ve bunlar uzun sakatlıklar. O pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynamamız gereken çok fazla maç var. En erken şekilde bir pozisyon seçebilseydim, bu oyuncu stoper olurdu" ifadelerini kullandı.