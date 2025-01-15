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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı stoper Tuta için geri sayıma geçen Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı yıldızı açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 13:09
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

Eksik bölgelere takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde öncelik stoper ve sol beke verildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında 2 stoper ve 1 sol bek transferi yapacaklarını açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho da TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında transfer çalışmalarına ilişkin konuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

Portekizli çalıştırıcı, "2 stoperimizi kaybettik ve bunlar uzun sakatlıklar. O pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynamamız gereken çok fazla maç var. En erken şekilde bir pozisyon seçebilseydim, bu oyuncu stoper olurdu" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

2 stoper takviyesi birden yapmayı planlayan Fenerbahçe, ilk yıldızına kavuşuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'ta top koşturan Tuta için Alman ekibiyle anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

Brezilyalı savunma oyuncusunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

Tuta sonrası bit stoper takviyesi daha yapacak olan Fenerbahçe ile ilgili son iddia İtalya'dan geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

PABLO MARI'YE KANCA

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Monza forması giyen Pablo Mari ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

İLK TEMAS KURULDU

Haberde sarı-lacivertlilerin İspanyol stoperin transferi için Serie A ekibiyle temasa geçtiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

FIORENTINA DA İSTİYOR

Öte yandan 31 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Fiorentina'nın da ilgilendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

Monza CEO'su Adriano Gallani, geçtiğimiz günlerde Pablo Mari'nin menajeriyle yaptığı görüşmeyle ilgili açıklama yaparak "Bazen konuşuyoruz, bakalım ne olacak. Menajerlerle genel olarak konuşuyoruz. Bu aylar onlar ava çıkacağız aylar." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

1.93 boyundaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon başında 6.2 milyon Euro karşılığında Arsenal'den transfer edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

Pablo Mari bu sezon Monza formasıyla 21 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

İspanyol futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

Mari'nin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak

31 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeriyse 3.5 milyon Euro.

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