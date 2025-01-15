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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan tarihi transfer savaşı! Jose Mourinho ile Şenol Güneş...

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan tarihi transfer savaşı! Jose Mourinho ile Şenol Güneş...

Son dakika transfer haberleri: Kış transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için arayışlarına devam eden Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, iki kulübün peşinde olduğu ismi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 11:57
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan tarihi transfer savaşı! Jose Mourinho ile Şenol Güneş...

Türkiye'de 13 Ocak itibarıyla ara transfer döneminin başlamasının ardından takımların yapacağı takviyeler merak konusu oldu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan tarihi transfer savaşı! Jose Mourinho ile Şenol Güneş...

Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde olan Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını sürdürmek adına kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan tarihi transfer savaşı! Jose Mourinho ile Şenol Güneş...

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda birçok takviye yapacak.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan tarihi transfer savaşı! Jose Mourinho ile Şenol Güneş...

İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Trabzonspor ise sezonun ikinci yarısında durumu tersini çevirmek adına çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan tarihi transfer savaşı! Jose Mourinho ile Şenol Güneş...

Ligin ilk yarısını 22 puanla 10. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yapacağı transferlerle üst sıraları zorlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan tarihi transfer savaşı! Jose Mourinho ile Şenol Güneş...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren iki takımla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan tarihi transfer savaşı! Jose Mourinho ile Şenol Güneş...

AHMETCAN KAPLAN SAVAŞI

Africa Foot United'da yer alan habere göre Fenerbahçe ve Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan tarihi transfer savaşı! Jose Mourinho ile Şenol Güneş...

Haberde Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki stopere ciddi ilgi gösterdiği belirtildi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan tarihi transfer savaşı! Jose Mourinho ile Şenol Güneş...

Trabzonspor'un ise altyapısından çıkardığı ve 2022 yılında Ajax'a sattığı milli futbolcuyu yeniden takıma kazandırmak istediği kaydedildi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan tarihi transfer savaşı! Jose Mourinho ile Şenol Güneş...

Ahmetcan Kaplan bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 6 maçta 368 dakika süre aldı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan tarihi transfer savaşı! Jose Mourinho ile Şenol Güneş...

21 yaşındaki savunma oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan tarihi transfer savaşı! Jose Mourinho ile Şenol Güneş...

Ahmetcan'ın Hollanda ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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