Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan tarihi transfer savaşı! Jose Mourinho ile Şenol Güneş...
Son dakika transfer haberleri: Kış transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için arayışlarına devam eden Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, iki kulübün peşinde olduğu ismi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Trabzonspor ise sezonun ikinci yarısında durumu tersini çevirmek adına çalışmalarına hız verdi.
Ligin ilk yarısını 22 puanla 10. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yapacağı transferlerle üst sıraları zorlamayı hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren iki takımla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
AHMETCAN KAPLAN SAVAŞI
Africa Foot United'da yer alan habere göre Fenerbahçe ve Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek istiyor.
Haberde Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki stopere ciddi ilgi gösterdiği belirtildi.
Trabzonspor'un ise altyapısından çıkardığı ve 2022 yılında Ajax'a sattığı milli futbolcuyu yeniden takıma kazandırmak istediği kaydedildi.
Ahmetcan Kaplan bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 6 maçta 368 dakika süre aldı.
21 yaşındaki savunma oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Ahmetcan'ın Hollanda ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
1.89 boyundaki stoperin güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro.
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