FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde bu sezon şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Ligde oynadığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile olan puan farkının açılmasını istemiyor. Son olarak Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin performansı dikkat çekiyor. Recep Uçar yönetiminde çıkış arayan Tümosan Konyaspor ise son 5 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 20 puanla 14. sırada yer alan ev sahibi takım, kritik mücadelede kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Peki, Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Trendyol Süper Lig 19. hafta maçı hakkında merak edilen detaylar...

TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçı 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SOFYAN AMRABAT KADRODA YOK

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Hatayspor maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat, Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Kamp kadrosuna alınamayan Fazlı yıldız, bu sezon oynadığı 13 maçta 2 gol ve 1 de asist yaptı.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig maçı muhtemel 11'leri belli oldu:

Fenerbahçe: İrfan Can (Livakovic), Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Szymanski, Mert Hakan, Tadic, Maximin, Dzeko

Konyaspor: Slowik, Nikola, Bazoer, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Ufuk, Aleksic, Ndao, Pedrinho, Umut Nayir

GOLCÜLER KARŞI KARŞIYA

Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'de şans bulması beklenen Edin Dzeko, Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 9 gol kaydetti. 2 de asist yapan 38 yaşındaki yıldız futbolcu, gol krallığı yarışında mücadelesini sürdürüyor. Gol atma yollarında sorun yaşayan Konyaspor'da ise 16 maçta forma giyen Umut Nayir 1 gol atabildi.

FENERBAHÇE'DE İKİ İSİM SINIRDA

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de Samet Akaydin ve Sebastian Szymanski sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İki oyuncu kart görmeleri durumunda, 20. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşecek.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de sakat oyuncuların tedavilerine devam ediliyor. Sezonu kapattığı açıklanan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao ile geçtiğimiz günlerde idmanda sakatlanan İsmail Yüksek Konya deplasmanına götürülmedi.

İKİ TAKIM ARASINDA 24. RANDEVU

Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek. Bu zamana kadar 23 defa mücadele eden takımlar, 24. randevularına hazırlanıyor. Bu maçların 14'ünde Fenerbahçe kazanan taraf olurken, Konyaspor 6 karşılaşmadan üstün ayrıldı. İki takım arasında oynanan 3 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan 23 maçta sarı-lacivertliler 48 gol atarken, yeşil-beyazlılar 27 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE'DEN FARKLI GALİBİYET

10 Ocak 2024 tarihinde Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve en gollü müsabaka olarak tarihe geçen mücadele 7-1'lik skorla tamamlandı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Edin Dzeko hattrick yaparken, Mert Müldür, Szymanski ve Batshuayi birer gol kaydetti. Uğurcan'ın kendi kalesine gol attığı maçta Konyaspor'un tek golünü ise Guilherme attı.

KONYASPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Tümosan Konyaspor çıkış arıyor. 20 puanla 14. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen ev sahibi takımın nasıl mücadele edeceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

LIVAKOVIC VE OĞUZ AYDIN OYNAYACAK MI?

Sakatlıklarını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Livakovic ile Oğuz Aydın, Konyaspor maçı kamp kadrosunda yerini aldı. İki ismin de ilk 11'de olmasına zor gözüyle bakılırken, Teknik Direktör Jose Mourinho ve ekibi Livakovic ve Oğuz Aydın'ın oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verecek.

EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

Trendyol Süper Lig'in son haftalarının formda ismi Youssef En-Nesyri gollerini atmaya devam ediyor. Son 3 lig maçında 5 gol kaydeden Faslı oyuncu, hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup maçında da fileleri havalandırdı. Bu sezon oynadığı 24 maçta 12 gol atan 27 yaşındaki golcü, 3 de asist yaptı.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 42 gol atarken, kalesinde ise 16 gole engel olamadı. Bu sezonun en az gol yiyen takımı olan sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Tümosan Konyaspor karşısında da aynı başarıyı göstermek isteyen Jose Mourinho'nun öğrencileri, savunma performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama göre; Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu oldu. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Bersan Duran ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alpaslan Şen üstlenecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

13 Ocak Pazartesi günü oynanacak Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu. AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev yapacak.