Fenerbahçe'nin Danso'ya teklifi ortaya çıktı!

Fenerbahçe bir yandan Süper Lig'de Galatasaray'la arasındaki puan farkını kapatmanın hesaplarını yaparken diğer yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Talisca'da mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, stoper arayışlarında da hedefine ulaştı. Lens'le 2027 Haziran'ına kadar sözleşmesi olan Kevin Danso için yapılan ilk teklif olumlu karşılandı.