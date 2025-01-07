Fenerbahçe'nin Danso'ya teklifi ortaya çıktı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'la arasındaki puan farkını kapatmayı hedeflerken transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca transferini tamamladıktan sonra stoper takviyesi için de somut adımlar attı. Lens forması giyen Kevin Danso, Fenerbahçe'nin savunmadaki öncelikli hedefi oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Sabah'ın haberine göre, her transfer döneminde ezeli rakiplerin birbirlerinin takip ettiği isimlerin nabzını yoklaması geleneği Kevin Danso'da da devreye girdi.
Galatasaray, Lens kulübüne Avusturyalı stoperin şartlarını sordu. Bu ilgi sonucu Fransız ekibi fiyat konusunda ortamı ateşlemeye çalışsa da Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye bir hayli kararlı olduğu belirtildi.
Kanarya, bitti gözüyle baktığı transferin olumsuz sonuçlanmasına karşın Udinese forması giyen stoper Jaka Bijol için de çalışmalara başladı. İtalyan kulübüne 25 yaşındaki Sloven stoperin şartları soruldu. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Bijol, bu sezon 20 lig maçında 1755 dakika süre alırken 2 gol-2 asistle oynadı. Onun da Danso gibi takımıyla sözleşmesi 2027 yılında bitecek.
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