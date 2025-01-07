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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Danso'ya teklifi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Danso'ya teklifi ortaya çıktı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'la arasındaki puan farkını kapatmayı hedeflerken transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca transferini tamamladıktan sonra stoper takviyesi için de somut adımlar attı. Lens forması giyen Kevin Danso, Fenerbahçe'nin savunmadaki öncelikli hedefi oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 06:50
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Galatasaray devreye girmişti! Fenerbahçe o transferi bitiriyor

Fenerbahçe bir yandan Süper Lig'de Galatasaray'la arasındaki puan farkını kapatmanın hesaplarını yaparken diğer yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray devreye girmişti! Fenerbahçe o transferi bitiriyor

Talisca'da mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, stoper arayışlarında da hedefine ulaştı. Lens'le 2027 Haziran'ına kadar sözleşmesi olan Kevin Danso için yapılan ilk teklif olumlu karşılandı.

Galatasaray devreye girmişti! Fenerbahçe o transferi bitiriyor

Fransız ekibinin 20 milyon Euro bonservis belirlediği 26 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe, kapıyı 15 milyon Euro'dan çaldı.

Galatasaray devreye girmişti! Fenerbahçe o transferi bitiriyor

Sabah'ın haberine göre, her transfer döneminde ezeli rakiplerin birbirlerinin takip ettiği isimlerin nabzını yoklaması geleneği Kevin Danso'da da devreye girdi.

Galatasaray devreye girmişti! Fenerbahçe o transferi bitiriyor

Galatasaray, Lens kulübüne Avusturyalı stoperin şartlarını sordu. Bu ilgi sonucu Fransız ekibi fiyat konusunda ortamı ateşlemeye çalışsa da Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye bir hayli kararlı olduğu belirtildi.

Galatasaray devreye girmişti! Fenerbahçe o transferi bitiriyor

Kanarya, bitti gözüyle baktığı transferin olumsuz sonuçlanmasına karşın Udinese forması giyen stoper Jaka Bijol için de çalışmalara başladı. İtalyan kulübüne 25 yaşındaki Sloven stoperin şartları soruldu. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Bijol, bu sezon 20 lig maçında 1755 dakika süre alırken 2 gol-2 asistle oynadı. Onun da Danso gibi takımıyla sözleşmesi 2027 yılında bitecek.

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