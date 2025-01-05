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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

Anderson Talisca transferi için gün sayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelmek için harekete geçen yönetim Avrupa'da ses getirecek bir hamleye imza atmak istiyor. Sarı lacivertliler, piyasa değeri 60 milyon Euro olan Barcelona'nın yıldızını kiralamak istediği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 11:22
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Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

Sarı lacivertliler ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

Kanarya'nın ocak ayında en az 3 takviye yapacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun transfer talep ettiği bölgeleri yönetime bildirdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

Mourinho'nun; savunma, orta saha ve hücum bölgesine transfer istediği aktarıldı.

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, listesindeki isimlerle görüşmelerine devam ediyordu.

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

Fenerbahçe bir yandan da fırsat transferi kovalarken konuya dair sürpriz bir haber geldi.

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

Sarı lacivertlilerin transferde flaş bir dünya yıldızı için devreye girdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

Yönetimin şampiyonluk yarışının kaderini değiştirecek bir ismi Türkiye'ye getirmeyi planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

Fenerbahçeli kurmayların bu hamleyi yaparak taraftarları da coşturmayı hedeflediği vurgulandı.

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

İşte o isim ve transferin detayları...

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

TALISCA VE HERMOSO'NUN ARDINDAN...

Sarı lacivertliler, Al-Nassr'dan Anderson Talisca'nın transferinde önemli bir mesafe kat ederken, Roma'nın stoperi Mario Hermoso için de temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

Ancak Kanarya'nın listesindeki bir numaralı ismin ise Barcelona forması giyen Dani Olmo olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

Barça'nın harcama limiti nedeniyle sıkıntı yaşadığı İspanyol futbolcuyla ilgili gelişmeleri yakından isteyen sarı lacivertli kurmaylar, yıldız 10 numaranın menajeri ile bağlantıya geçerek nabız yokladı.

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

KİRALIK FORMÜLÜ DEVREDE

26 yaşındaki yıldız futbolcunun kulübü Barcelona ile sözleşmesi 2030 yılına kadar sürüyor.

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

Yeni Asır'ın haberine göre; sarı lacivertliler, Dani Olmo'yu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

Barcolana alt yapısından yetişen İspanyol futbolcu önce Dinamo Zagreb'e ardından Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

Yaz döneminde 55 milyon Euro bonservis bedeliyle yetiştiği Barcelona'ya dönen Dani Olmo için sarı lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

BU SEZON 15 MAÇA ÇIKTI!

Dani Olmo bu sezon Barcelona'da 15 maça çıktı.

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

Yıldız orta saha bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak

1.79 boyundaki ismin güncel piyasa değeri ise 60 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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