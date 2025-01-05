Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer hamlesi! Barça'nın yıldızı kiralanacak
Anderson Talisca transferi için gün sayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelmek için harekete geçen yönetim Avrupa'da ses getirecek bir hamleye imza atmak istiyor. Sarı lacivertliler, piyasa değeri 60 milyon Euro olan Barcelona'nın yıldızını kiralamak istediği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Teknik Direktör Jose Mourinho'nun transfer talep ettiği bölgeleri yönetime bildirdiği kaydedildi.
Mourinho'nun; savunma, orta saha ve hücum bölgesine transfer istediği aktarıldı.
Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, listesindeki isimlerle görüşmelerine devam ediyordu.
Fenerbahçe bir yandan da fırsat transferi kovalarken konuya dair sürpriz bir haber geldi.
Sarı lacivertlilerin transferde flaş bir dünya yıldızı için devreye girdiği ortaya çıktı.
Yönetimin şampiyonluk yarışının kaderini değiştirecek bir ismi Türkiye'ye getirmeyi planladığı öğrenildi.
Fenerbahçeli kurmayların bu hamleyi yaparak taraftarları da coşturmayı hedeflediği vurgulandı.
İşte o isim ve transferin detayları...
TALISCA VE HERMOSO'NUN ARDINDAN...
Sarı lacivertliler, Al-Nassr'dan Anderson Talisca'nın transferinde önemli bir mesafe kat ederken, Roma'nın stoperi Mario Hermoso için de temaslarını sıklaştırdı.
Ancak Kanarya'nın listesindeki bir numaralı ismin ise Barcelona forması giyen Dani Olmo olduğu ifade edildi.
Barça'nın harcama limiti nedeniyle sıkıntı yaşadığı İspanyol futbolcuyla ilgili gelişmeleri yakından isteyen sarı lacivertli kurmaylar, yıldız 10 numaranın menajeri ile bağlantıya geçerek nabız yokladı.
KİRALIK FORMÜLÜ DEVREDE
26 yaşındaki yıldız futbolcunun kulübü Barcelona ile sözleşmesi 2030 yılına kadar sürüyor.
Yeni Asır'ın haberine göre; sarı lacivertliler, Dani Olmo'yu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
Barcolana alt yapısından yetişen İspanyol futbolcu önce Dinamo Zagreb'e ardından Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu.
Yaz döneminde 55 milyon Euro bonservis bedeliyle yetiştiği Barcelona'ya dönen Dani Olmo için sarı lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.
BU SEZON 15 MAÇA ÇIKTI!
Dani Olmo bu sezon Barcelona'da 15 maça çıktı.
Yıldız orta saha bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistle oynadı.
1.79 boyundaki ismin güncel piyasa değeri ise 60 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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