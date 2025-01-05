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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Hatayspor maçında sarı kart endişesi! İşte sınırdaki isimler

Fenerbahçe'de Hatayspor maçında sarı kart endişesi! İşte sınırdaki isimler

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen sarı lacivertliler 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'de zorlu maç öncesi sarı kart endişesi yaşanıyor. İşte ceza sınırındaki isimler... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 12:49
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Fenerbahçe'de Hatayspor maçında sarı kart endişesi! İşte sınırdaki isimler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçında sarı kart endişesi! İşte sınırdaki isimler

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçında sarı kart endişesi! İşte sınırdaki isimler

Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçında sarı kart endişesi! İşte sınırdaki isimler

Süper Lig'de 36 puanı bulunan ikinci sıradaki Fenerbahçe, maç eksiğiyle haftaya lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde başlıyor.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçında sarı kart endişesi! İşte sınırdaki isimler

ÜÇ EKSİK

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçında sarı kart endişesi! İşte sınırdaki isimler

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçında sarı kart endişesi! İşte sınırdaki isimler

F.BAHÇE'DE BÜYÜK ENDİŞE!

Fenerbahçe'de 2 oyuncu Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçında sarı kart endişesi! İşte sınırdaki isimler

Sarı-lacivertlilerde üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydin, kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.

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