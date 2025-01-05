Fenerbahçe'de Hatayspor maçında sarı kart endişesi! İşte sınırdaki isimler
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen sarı lacivertliler 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'de zorlu maç öncesi sarı kart endişesi yaşanıyor. İşte ceza sınırındaki isimler... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Süper Lig'de 36 puanı bulunan ikinci sıradaki Fenerbahçe, maç eksiğiyle haftaya lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde başlıyor.
ÜÇ EKSİK
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.
F.BAHÇE'DE BÜYÜK ENDİŞE!
Fenerbahçe'de 2 oyuncu Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydin, kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.
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