Fenerbahçe'ye transferde büyük jest! Yıldız ismi kulübü bizzat önerdi
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da o futbolcunun görüşmeleri için yurt dışında önemli adımlar atılırken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kulübü, Polonyalı yıldızı sarı-lacivertlilere bizzat önerdi. İşte detaylar...
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Bu görüşmeler sırasında İtalyanlar'ın Fenerbahçe'ye bir oyuncu daha teklif ettiği öne sürüldü.
Sezon başında Galatasaray'ın çok istemesine rağmen anlaşma sağlayamadığı Nicola Zalewski, sarı-lacivertlilere önerildi.
İtalyan basını, Roma'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Polonyalı sol beki ocak ayında satarak az da olsa para kazanmak istediğini yazdı.
22 yaşındaki futbolcu sol bek, sol ve sağ kanatta da oynayabiliyor.
MOURINHO İLE ÇALIŞTI
Mourinho'nun eski öğrencisi olan 22 yaşındaki futbolcu, Roma'da Portekizli teknik adamla birlikte çalışmıştı.
Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek takviyesi de planlayan Fenerbahçe, Zalewski için teklif yapabilir.
Roma'da bu sezon 15 maçta süre bulan Zalewski, 2 asist yaptı.
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