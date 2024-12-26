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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transferde büyük jest! Yıldız ismi kulübü bizzat önerdi

Fenerbahçe'ye transferde büyük jest! Yıldız ismi kulübü bizzat önerdi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da o futbolcunun görüşmeleri için yurt dışında önemli adımlar atılırken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kulübü, Polonyalı yıldızı sarı-lacivertlilere bizzat önerdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'ye transferde büyük jest! Yıldız ismi kulübü bizzat önerdi

Menajerler, solak stoper arayan Fenerbahçe'ye Mario Hermoso'yu teklif etmişti.

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Fenerbahçe'ye transferde büyük jest! Yıldız ismi kulübü bizzat önerdi

Sportif direktör Mario Branco, Jose Mourinho'nun onay vermesi üzerine bu transfer için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'ye transferde büyük jest! Yıldız ismi kulübü bizzat önerdi

Branco'nun Roma ile ilk teması kurup, Mario Hermoso'yu kiralamak istediklerini ilettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye transferde büyük jest! Yıldız ismi kulübü bizzat önerdi

Bu görüşmeler sırasında İtalyanlar'ın Fenerbahçe'ye bir oyuncu daha teklif ettiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye transferde büyük jest! Yıldız ismi kulübü bizzat önerdi

Sezon başında Galatasaray'ın çok istemesine rağmen anlaşma sağlayamadığı Nicola Zalewski, sarı-lacivertlilere önerildi.

Fenerbahçe'ye transferde büyük jest! Yıldız ismi kulübü bizzat önerdi

İtalyan basını, Roma'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Polonyalı sol beki ocak ayında satarak az da olsa para kazanmak istediğini yazdı.

Fenerbahçe'ye transferde büyük jest! Yıldız ismi kulübü bizzat önerdi

22 yaşındaki futbolcu sol bek, sol ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

Fenerbahçe'ye transferde büyük jest! Yıldız ismi kulübü bizzat önerdi

MOURINHO İLE ÇALIŞTI

Mourinho'nun eski öğrencisi olan 22 yaşındaki futbolcu, Roma'da Portekizli teknik adamla birlikte çalışmıştı.

Fenerbahçe'ye transferde büyük jest! Yıldız ismi kulübü bizzat önerdi

Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek takviyesi de planlayan Fenerbahçe, Zalewski için teklif yapabilir.

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