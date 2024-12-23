TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde ilk hedef savunma! İşte listenin başındaki o isim

Becao'nun sezonu kapatması sonrasında stopere takviye yapmak için hummalı bir çalışma içine giren Fenerbahçe'de listenin ilk sırasına Mario Hermoso yerleşti.

Sezon başında da istenen ancak İtalyan ekibi Roma'ya giden İspanyol stoper, burada beklediği ortamı bulamayınca ayrılma kararı aldı.