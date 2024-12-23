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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde ilk hedef savunma! İşte listenin başındaki o isim

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde ilk hedef savunma! İşte listenin başındaki o isim

Fenerbahçe'de ara transfer planlamaları başladı. Sezon başından bu yana savunmada sakatlık problemleri ile uğraşan sarı-lacivertliler, ara transferde ilk olarak takıma bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Fenerbahçe, bu doğrultuda yeniden yaz transfer döneminde ilgilendiği o ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'de ara transferde ilk hedef savunma! İşte listenin başındaki o isim

Becao'nun sezonu kapatması sonrasında stopere takviye yapmak için hummalı bir çalışma içine giren Fenerbahçe'de listenin ilk sırasına Mario Hermoso yerleşti.

Fenerbahçe'de ara transferde ilk hedef savunma! İşte listenin başındaki o isim

Sezon başında da istenen ancak İtalyan ekibi Roma'ya giden İspanyol stoper, burada beklediği ortamı bulamayınca ayrılma kararı aldı.

Fenerbahçe'de ara transferde ilk hedef savunma! İşte listenin başındaki o isim

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen takımların başında ise Fenerbahçe var.

Fenerbahçe'de ara transferde ilk hedef savunma! İşte listenin başındaki o isim

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Transferi sportif direktör Mario Branco yönetiyor ve Portekizli futbol adamı, İtalyan ekibiyle yaptığı görüşmelerde büyük mesafe kat etti.

Fenerbahçe'de ara transferde ilk hedef savunma! İşte listenin başındaki o isim

Hedef; transfer başladığı gün Hermoso'yu açıklamak. İspanyol oyuncunun da Mourinho'yla çalışmaya bu kez sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de ara transferde ilk hedef savunma! İşte listenin başındaki o isim

Hermoso'ya senelik 4 milyon euronun üzerine bir maaş teklif edildi. 29 yaşındaki stoperle ise 3+1 yıllık kontrat yapılması planlanıyor.

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