TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ara transferde ilk hedef savunma! İşte listenin başındaki o isim
Fenerbahçe'de ara transfer planlamaları başladı. Sezon başından bu yana savunmada sakatlık problemleri ile uğraşan sarı-lacivertliler, ara transferde ilk olarak takıma bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Fenerbahçe, bu doğrultuda yeniden yaz transfer döneminde ilgilendiği o ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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3+1 YILLIK SÖZLEŞME
Transferi sportif direktör Mario Branco yönetiyor ve Portekizli futbol adamı, İtalyan ekibiyle yaptığı görüşmelerde büyük mesafe kat etti.
Hedef; transfer başladığı gün Hermoso'yu açıklamak. İspanyol oyuncunun da Mourinho'yla çalışmaya bu kez sıcak baktığı öğrenildi.
Hermoso'ya senelik 4 milyon euronun üzerine bir maaş teklif edildi. 29 yaşındaki stoperle ise 3+1 yıllık kontrat yapılması planlanıyor.
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