TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina'dan Fenerbahçelileri üzen haber! Takas teklifi sunuldu
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmak için çok uğraştığı ancak transferi gerçekleşmeyen Cristian Medina hakkında sarı-lacivertli ekibi üzen bir haber geldi. Güney Amerika ve İspanya basınında yer alan haberlere göre, İspanya'dan o takım Medina için Boca Juniors'a takas teklifinde bulundu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 12:45 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 12:49
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MEDINA İÇİN BOCA'YA TAKAS TEKLİFİ
Marca gazetesi muhabiri Antonio Martinez, İspanya 2. Ligi ekiplerinden UD Almeria'nın Boca Juniors'ın takım kaptanı Lucas Robertone'ye ilgisinin ardından karşılığında Arjantin ekibinden Medina'yı istediğini ve kulübün de yanıt vermeyi kabul ettiğini yazdı.
Bolavip'te yer alan haberde ise, Medina'ya Almeria'dan bir teklif gelmediği ancak bunun Boca Juniors'a bir takas teklifi gelmediği anlamına gelmediği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Medina'nın Boca Juniors'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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