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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina'dan Fenerbahçelileri üzen haber! Takas teklifi sunuldu

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina'dan Fenerbahçelileri üzen haber! Takas teklifi sunuldu

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmak için çok uğraştığı ancak transferi gerçekleşmeyen Cristian Medina hakkında sarı-lacivertli ekibi üzen bir haber geldi. Güney Amerika ve İspanya basınında yer alan haberlere göre, İspanya'dan o takım Medina için Boca Juniors'a takas teklifinde bulundu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 12:45 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 12:49
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MEHMET MERT ERENLER
TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina'dan Fenerbahçelileri üzen haber! Takas teklifi sunuldu

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak transferi gerçekleşmeyen Cristian Medina hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina'dan Fenerbahçelileri üzen haber! Takas teklifi sunuldu

Arjantinli oyuncu sarı-lacivertli ekibe transfer olabilmek için kulübünde kadro dışı kalmayı göze almış ve 20 Ekim tarihinden bu yana Boca Juniors'ın çıktığı hiçbir maçta kadroda yer almamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina'dan Fenerbahçelileri üzen haber! Takas teklifi sunuldu

Son olarak Güney Amerika ve İspanya basınından Medina için Fenerbahçelileri üzen bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina'dan Fenerbahçelileri üzen haber! Takas teklifi sunuldu

MEDINA İÇİN BOCA'YA TAKAS TEKLİFİ

Marca gazetesi muhabiri Antonio Martinez, İspanya 2. Ligi ekiplerinden UD Almeria'nın Boca Juniors'ın takım kaptanı Lucas Robertone'ye ilgisinin ardından karşılığında Arjantin ekibinden Medina'yı istediğini ve kulübün de yanıt vermeyi kabul ettiğini yazdı.

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina'dan Fenerbahçelileri üzen haber! Takas teklifi sunuldu

Bolavip'te yer alan haberde ise, Medina'ya Almeria'dan bir teklif gelmediği ancak bunun Boca Juniors'a bir takas teklifi gelmediği anlamına gelmediği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Cristian Medina'dan Fenerbahçelileri üzen haber! Takas teklifi sunuldu

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Medina'nın Boca Juniors'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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