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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile ilgili hayrete düşüren gerçek!

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile ilgili hayrete düşüren gerçek!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna Cenk Tosun'u katmıştı. Tecrübeli futbolcuyla ilgili son olarak ortaya çıkan o gerçek, sarı-lacivertli taraftarları hayrete düşürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 12:06
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Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile ilgili hayrete düşüren gerçek!

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile ilgili hayrete düşüren gerçek!

Kanarya zirve yarışı verdiği Galatasaray karşısında önemli bir puan kaybı yaşarken devre arasına moralsiz girdi.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile ilgili hayrete düşüren gerçek!

Sarı-lacivertlilerde diğer yandan ligin ilk yarısında bazı oyuncular oldukça kısıtlı forma şansı buldu.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile ilgili hayrete düşüren gerçek!

Bu futbolculardan birisi de Cenk Tosun oldu. Tecrübeli oyuncu yaz transfer döneminde çok büyük umutlarla ezeli rakip Beşiktaş'tan sarı-lacivertlilere gelmişti.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile ilgili hayrete düşüren gerçek!

Her hafta Edin Dzeko ve En Nesyri arasında değişiklik yapan Teknik Direktör Jose Mourinho, Beşiktaş ile sözleşme uzatmadığı için takıma katılan Cenk Tosun'a pek süre vermedi.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile ilgili hayrete düşüren gerçek!

SADECE 38 DAKİKA!

Süper Lig'in ilk yarısında 4 maçta toplamda 38 dakika şans bulabilen Milli yıldız skor katkısı yapamadı.

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