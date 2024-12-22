Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile ilgili hayrete düşüren gerçek!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna Cenk Tosun'u katmıştı. Tecrübeli futbolcuyla ilgili son olarak ortaya çıkan o gerçek, sarı-lacivertli taraftarları hayrete düşürdü. İşte detaylar...
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Bu futbolculardan birisi de Cenk Tosun oldu. Tecrübeli oyuncu yaz transfer döneminde çok büyük umutlarla ezeli rakip Beşiktaş'tan sarı-lacivertlilere gelmişti.
Her hafta Edin Dzeko ve En Nesyri arasında değişiklik yapan Teknik Direktör Jose Mourinho, Beşiktaş ile sözleşme uzatmadığı için takıma katılan Cenk Tosun'a pek süre vermedi.
SADECE 38 DAKİKA!
Süper Lig'in ilk yarısında 4 maçta toplamda 38 dakika şans bulabilen Milli yıldız skor katkısı yapamadı.
Jose Mourinho zaman zaman oyuncusuna şans vermediği için eleştirilmişti.
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