Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile ilgili hayrete düşüren gerçek!

Bu futbolculardan birisi de Cenk Tosun oldu. Tecrübeli oyuncu yaz transfer döneminde çok büyük umutlarla ezeli rakip Beşiktaş'tan sarı-lacivertlilere gelmişti.

Her hafta Edin Dzeko ve En Nesyri arasında değişiklik yapan Teknik Direktör Jose Mourinho, Beşiktaş ile sözleşme uzatmadığı için takıma katılan Cenk Tosun'a pek süre vermedi.