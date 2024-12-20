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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | O futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

TRANSFER HABERLERİ | O futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerden başka bir kulübe gönderilen o futbolcunun Kanarya'ya geri döneceği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 17:05 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 17:10
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MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERLERİ | O futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Fenerbahçe bu sezon Jose Mourinho önderliğinde uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna son vermek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | O futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Kanarya diğer yandan Avrupa'da da önemli bir başarı elde ederek taraftarlarını mutlu etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | O futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Sarı-lacivertliler bu anlamda devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | O futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Fenerbahçe kadrosuna katacağı isimlerle sezon sonunu başarılı bir şekilde tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | O futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Kanarya'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerden ayrılan o futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönecek.

TRANSFER HABERLERİ | O futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe'den geçen sezonun devre arasında Bragantino'ya kiralanan Lincoln Henrique'nin Brezilya ekibi ile olan serüveni sona erdi.

TRANSFER HABERLERİ | O futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Red Bull Bragantino resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Lincoln ve Cavaleiro.

TRANSFER HABERLERİ | O futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Red Bull Bragantino, Lincoln Henrique ve Ivan Cavaleiro ile olan sözleşmesini 2025 yılı için yenilemediğini bildirdi.

TRANSFER HABERLERİ | O futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Kulüp, sporculara teşekkür ederek, kariyerlerinde başarılar diledi." ifadeleri yer aldı.

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