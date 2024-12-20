TRANSFER HABERLERİ | O futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerden başka bir kulübe gönderilen o futbolcunun Kanarya'ya geri döneceği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 17:05 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 17:10
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe kadrosuna katacağı isimlerle sezon sonunu başarılı bir şekilde tamamlamak istiyor.
Kanarya'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerden ayrılan o futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönecek.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!
Fenerbahçe'den geçen sezonun devre arasında Bragantino'ya kiralanan Lincoln Henrique'nin Brezilya ekibi ile olan serüveni sona erdi.
Red Bull Bragantino resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Lincoln ve Cavaleiro.
Red Bull Bragantino, Lincoln Henrique ve Ivan Cavaleiro ile olan sözleşmesini 2025 yılı için yenilemediğini bildirdi.
Kulüp, sporculara teşekkür ederek, kariyerlerinde başarılar diledi." ifadeleri yer aldı.
DİĞER