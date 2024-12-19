Eyüp’ün ilacı Saint-Maximin

Fenerbahçe, Eyüp deplasmanında şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkacak. Mourinho, sakat futbolcu sayısının fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorluk çekiyor. Portekizli teknik adam, ligin flaş ekibi karşısında Oğuz Aydın'ın yokluğunda Allan Saint-Maximin'i bu önemli maça özel olarak hazırlıyor. Mourinho'nun, Başakşehir maçında yedeğe çektiği Fransız sol açığa Eyüp karşısında 11'de görev vereceği ve sol kanattaki dinamizminden yararlanarak sonuca gitmeyi planladığı öğrenildi. Maximin, bu sezon 21 maçta 3 gol 3 asist yaptı.