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Haberler Fenerbahçe Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Başakşehir'i yenerse...

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Başakşehir'i yenerse...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Süper Lig'de Beşiktaş'a, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Athletic Bilbao'ya karşı alınan yenilgiler sonrası taraftarlar isyan bayrağını açtı. Sarı-lacivertli yönetim, pazar günü RAMS Başakşehir ile oynanacak maç öncesi flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Başakşehir'i yenerse...

Beşiktaş derbisinde alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao yenilgisi Fenerbahçe'de taşları yerinden oynattı.

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Başakşehir'i yenerse...

Taraftar isyan bayrağını açtı, Mourinho'ya sert sözlerle yüklenildi, yönetim istifaya davet edildi.

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Başakşehir'i yenerse...

Sarı-lacivertli teknik heyet, oluşan bu kötü durumu terse çevirmek için var gücüyle çalışıyor.

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Başakşehir'i yenerse...

Tek hedef; pazar günkü Başakşehir maçından iyi bir skorla galip ayrılmak ve şampiyonluk yolunda bir yara daha almamak.

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Başakşehir'i yenerse...

BU MAÇA ÖZGÜ PRİM SÖZÜ VERİLDİ

Üzerinde büyük baskı hisseden yönetim de iki gündür Samandıra'da kampta…

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Başakşehir'i yenerse...

Hem futbolcularla hem de teknik heyetle görüşmeler yapıyor.

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Başakşehir'i yenerse...

Moral ve motivasyonu yükselmek isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, Başakşehir karşılaşmasında alınacak galibiyet için özel bir prim de oyunculara vaat etti.

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Başakşehir'i yenerse...

Alınacak galibiyetle taşların yerine oturtulması planlanıyor.

Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Başakşehir'i yenerse...

Ancak aksi bir sonuç olur ve Galatasaray da Trabzonspor'u yenerek puan farkını açarsa işler iyice sarpa saracak.

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