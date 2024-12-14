Yönetimden flaş karar! Fenerbahçe Başakşehir'i yenerse...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Süper Lig'de Beşiktaş'a, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Athletic Bilbao'ya karşı alınan yenilgiler sonrası taraftarlar isyan bayrağını açtı. Sarı-lacivertli yönetim, pazar günü RAMS Başakşehir ile oynanacak maç öncesi flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Tek hedef; pazar günkü Başakşehir maçından iyi bir skorla galip ayrılmak ve şampiyonluk yolunda bir yara daha almamak.
BU MAÇA ÖZGÜ PRİM SÖZÜ VERİLDİ
Üzerinde büyük baskı hisseden yönetim de iki gündür Samandıra'da kampta…
Hem futbolcularla hem de teknik heyetle görüşmeler yapıyor.
Moral ve motivasyonu yükselmek isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, Başakşehir karşılaşmasında alınacak galibiyet için özel bir prim de oyunculara vaat etti.
Alınacak galibiyetle taşların yerine oturtulması planlanıyor.
Ancak aksi bir sonuç olur ve Galatasaray da Trabzonspor'u yenerek puan farkını açarsa işler iyice sarpa saracak.
DİĞER