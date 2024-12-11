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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de tek hedef Athletic Bilbao galibiyeti!

Fenerbahçe'de tek hedef Athletic Bilbao galibiyeti!

Beşiktaş derbisinden mağlup ayrılan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında ağırlayacağı Athletic Bilbao karşısında galip gelerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin bu kritik karşılaşması öncesinde Jose Mourinho kafasındaki 11'i şekillendirdi. İşte Portekizli teknik adamın İspanyol temsilcisine karşı sahaya sürmediği planladığı ilk 11... | FB spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'de tek hedef Athletic Bilbao galibiyeti!

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Cumartesi günü Dolmabahçe'de oynanan derbide Beşiktaş'a tek golle mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, bu maçı unutup rotasını Avrupa Ligi'ne çevirdi. Rakip bugün; 6'ncı hafta maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao... Tek hedef; sahadan zaferle ayrılarak hem derbi mağlubiyetini taraftarına unutturmak hem de ilk 8 yolunda çok önemli bir adım atmak. Camia, taraftar, teknik heyet ve futbolcular zafere inanıyor.

FRED CEZALI BUGÜN YOK

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da dünkü son idmanda öğrencilerine; "Kendimizi affettirme zamanı. Kazanacaksınız. Sizden zafer bekliyorum" diyerek seslendiği belirtildi. Zorlu mücadelede sarı-lacivertli temsilcimizde Fred, cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Karşılaşmada Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.

AVRUPA LİGİ'NDE 142. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 142. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 141 mücadelede 62 galibiyet, 35 beraberlik ve 44 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 198 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 178 gol gördü.

ÇOK ZORLU BİR MAÇ OLACAK

Jose Mourinho, A.Bilbao maçı öncesinde yaptığı açıklamada; "Çok zorlu bir maç olacak. Avrupa'da fikstürümüz zor oldu. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz son maçlara bırakmak istemiyoruz bu yüzden evimizde oynayacağımız bu iki maçtan bir şeyler almamız gerekiyor. Bilbao'nun sürprizlerle dolu bir takım olduğunu düşünmüyorum. Savunmaları, hücumları çok net. Analiz karmaşık değil ama onlara karşı oynamak karmaşık. Taktiksel çalışmaları yaptık. Bilbao maçında da sonucu alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

KADRODA 7 EKSİK

Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Cezalı olan Fred'in yanı sıra sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş bugün kadroda olamayacak. Ayrıca listede yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan yok.

ÇAĞLAR DÖNÜYOR

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao maçıyla birlikte dönüyor. Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Çağlar, Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda olacak.

111 GALİBİYET ALDI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 279 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 111 galibiyet alırken, 58 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 110 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde ise 398 gol gördü.

İSPANYOLLARLA 12. RANDEVU

Fenerbahçe, bugüne kadar İspanya ekipleriyle 11 müsabakaya çıktı. Real Betis, Real Zaragoza ve Celta Vigo ile UEFA Kupası'nda eşleşen sarı-lacivertliler, toplam 5 müsabakada da mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, Barcelona ile 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alırken, sahasında 3-0, deplasmanda ise 1-0'lık skorlarla kaybetti. Kanarya, en fazla ise Sevilla ile oynadı. 2007- 08'de Devler Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı eleyen F.Bahçe, 2022- 23 te ise rakibine Avrupa Ligi'nde elendi.

ATHLETIC LİGDE DÖRDÜNCÜ

Athletic Bilbao, İspanya La- Liga'da bu sezon 17 maça çıkarken, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 32 puanla 4. sırada yer alıyor. Bask bölgesi ekibi son 4 maçında sahadan galibiyetle ayrılırken, yenilmezlik serisi de 8 maça yükseldi. Rakip filelere 26 gol gönderen Athletic Club Bilbao, kalesinde ise 15 gol gördü.

MOU BİLBAO'YA KAYBETMİYOR

Jose Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı 2010-2013 sezonları arasında Athletic Bilbao'yla La Liga'da 6 kez karşılaştı. Portekizli teknik adamın çalıştırdığı Real, Bilbao'ya hiç yenilmedi. Jose'nin öğrencileri, üç sezonda da deplasmanda Bilbao'yu 3-0'lık skorlarla geçti. İçerdeki maçları ise, 5-1, 4-1 ve 5-1'lik skorlarla kazandı. Toplamda Bilbao'ya karşı 6 maçta 6 galibiyet alan Mourinho'nun takımı 23 gol atıp, 3 gol yedi.

İŞTE FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Mert, Amrabat, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, Nesyri.

Athletic Bilbao: Simon, Marcos, Vivan, Paredes, Boiro, Parados, Galarreta, Inaki, Sancet, Nico, Guruzeta.

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