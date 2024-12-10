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Haberler Fenerbahçe Kadro sil baştan değişiyor! İşte Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i

Kadro sil baştan değişiyor! İşte Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 6. hafta maçında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Beşiktaş derbisinde beklemediği bir kayıp yaşayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde İspanyol ekibini devirerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Athletic Bilbao maçının 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 10:07
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Kadro sil baştan değişiyor! İşte Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında çarşamba günü İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek.

Kadro sil baştan değişiyor! İşte Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto yönetecek.

Kadro sil baştan değişiyor! İşte Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i

Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.

Kadro sil baştan değişiyor! İşte Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i

Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.

Kadro sil baştan değişiyor! İşte Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred müsabakada forma giyemeyecek.

Kadro sil baştan değişiyor! İşte Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i

Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor. Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.

Kadro sil baştan değişiyor! İşte Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Athletic Bilbao maçının 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...

Kadro sil baştan değişiyor! İşte Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i

LIVAKOVIC

Kadro sil baştan değişiyor! İşte Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i

OSAYI

Kadro sil baştan değişiyor! İşte Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i

SAMET

Kadro sil baştan değişiyor! İşte Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i

DJIKU

Kadro sil baştan değişiyor! İşte Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i

MERT

Kadro sil baştan değişiyor! İşte Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i

AMRABAT

Kadro sil baştan değişiyor! İşte Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i

İSMAİL

Kadro sil baştan değişiyor! İşte Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i

MAXIMIN

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