Kadro sil baştan değişiyor! İşte Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 6. hafta maçında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Beşiktaş derbisinde beklemediği bir kayıp yaşayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde İspanyol ekibini devirerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Athletic Bilbao maçının 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
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Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred müsabakada forma giyemeyecek.
Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor. Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Athletic Bilbao maçının 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...
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