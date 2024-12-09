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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ | Derbilerin kayıp adamı Jose Mourinho!

FENERBAHÇE HABERİ | Derbilerin kayıp adamı Jose Mourinho!

Jose Mourinho, Fenerbahçe’nin başında Galatasaray’ın ardından Beşiktaş’a da kaybetti. Manchester United döneminden bu yana çalıştırdığı takımlarla derbi kazanmakta zorlanan Mourinho, 8 yılda çıktığı 22 derbinin 13’ünden mağlup ayrıldı. İşte o rakamlar... | Son dakika FB spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 09:57
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FENERBAHÇE HABERİ | Derbilerin kayıp adamı Jose Mourinho!

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ikinci derbisinden de mağlubiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ | Derbilerin kayıp adamı Jose Mourinho!

Önce Galatasaray'a evinde 3-1 kaybeden Portekizli çalıştırıcı, cumartesi akşamı da Dolmabahçe'de Beşiktaş'a tek golle boyun eğdi.

FENERBAHÇE HABERİ | Derbilerin kayıp adamı Jose Mourinho!

İki İstanbul derbisinden de zaferle ayrılamayan Mourinho, 2016'dan bu yana çalıştırdığı takımlarda bu maçları kazanmakta zorluklar yaşıyor.

FENERBAHÇE HABERİ | Derbilerin kayıp adamı Jose Mourinho!

2016'da Manchester United'ın başına geçen Jose'nin derbi maçlarındaki kazanma alışkanlığı bu imza sonrasında değişti.

FENERBAHÇE HABERİ | Derbilerin kayıp adamı Jose Mourinho!

United'in başında 6 kez, Manchester City maçına çıkan Jose, bu maçların 3'ünü kaybetti, 2'sini kazandı, 1'inden ise beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ | Derbilerin kayıp adamı Jose Mourinho!

2019'da Tottenham'a imza atan Mou, Chelsea ve Arsenal'le 8 kez karşılaştı. Mou'nun Tottenham'ı 4 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 1 de beraberlikle sahadan ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ | Derbilerin kayıp adamı Jose Mourinho!

2021-24 Roma'yla anlaşan Mourinho, Lazio'ya karşı 4 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 de beraberlik aldı. Son 4 takımında toplamda 22 derbinin 13'ünü kaybetti.

FENERBAHÇE HABERİ | Derbilerin kayıp adamı Jose Mourinho!

TOTTENHAM'DAKİ DURUMU TEKRARLADI

Mourinho, Türkiye'de çıktığı iki şehir derbisinden de yenilgiyle ayrıldı ve Tottenham'ın başındaki durumunu tekrarladı.

FENERBAHÇE HABERİ | Derbilerin kayıp adamı Jose Mourinho!

Jose, Tottenham'la Chelsea'ye karşı oynadığı iki maçı da kaybetmişti.

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