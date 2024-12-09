FENERBAHÇE HABERİ | Derbilerin kayıp adamı Jose Mourinho!
Jose Mourinho, Fenerbahçe’nin başında Galatasaray’ın ardından Beşiktaş’a da kaybetti. Manchester United döneminden bu yana çalıştırdığı takımlarla derbi kazanmakta zorlanan Mourinho, 8 yılda çıktığı 22 derbinin 13’ünden mağlup ayrıldı. İşte o rakamlar... | Son dakika FB spor haberi
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 09:57
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2016'da Manchester United'ın başına geçen Jose'nin derbi maçlarındaki kazanma alışkanlığı bu imza sonrasında değişti.
United'in başında 6 kez, Manchester City maçına çıkan Jose, bu maçların 3'ünü kaybetti, 2'sini kazandı, 1'inden ise beraberlikle ayrıldı.
2019'da Tottenham'a imza atan Mou, Chelsea ve Arsenal'le 8 kez karşılaştı. Mou'nun Tottenham'ı 4 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 1 de beraberlikle sahadan ayrıldı.
2021-24 Roma'yla anlaşan Mourinho, Lazio'ya karşı 4 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 de beraberlik aldı. Son 4 takımında toplamda 22 derbinin 13'ünü kaybetti.
TOTTENHAM'DAKİ DURUMU TEKRARLADI
Mourinho, Türkiye'de çıktığı iki şehir derbisinden de yenilgiyle ayrıldı ve Tottenham'ın başındaki durumunu tekrarladı.
Jose, Tottenham'la Chelsea'ye karşı oynadığı iki maçı da kaybetmişti.
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