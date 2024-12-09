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Arda Güler manşetlerde
Real Madrid'in Girona'yı 3-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan Arda Güler, İspanyol basınında gündem oldu. Maça ilk 11'de başlayan ve etkili bir performans sergileyen Arda Güler için övgü dolu yorumlar yapıldı. AS Gazetesi; "Arda Güler ne kadar çılgın bir oyuncusun. Sen sadece seçilmişlerin erişebileceği harika bir gol attın" ifadelerini kullandı.
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