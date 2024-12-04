TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına çılgın teklif! 30 milyon Euro...
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin sezon başında rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri'ye flaş bir teklif geldiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe yönetiminin transfer kararı... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 16:28 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 16:40
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Yıldız oyuncu, Avrupa Ligi'nde Manchester United, AZ Alkmaar ve son olarak Slavia Prag ağlarını sarsıp üst üste 3 maçta da gol atarak adından söz ettirmeye başladı.
Jose Mourinho'nun transferinde büyük rol oynadığı Youssef En-Nesyri'ye çılgın bir teklif yapıldığı ortaya çıktı.
Milliyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü için 30 milyon Euro civarında teklif yapıldı.
Sarı lacivertliler ara transfer döneminde başka bir forvet bulamama gerekçesiyle teklifi geri çevirdiği belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta görev alan Faslı forvet 6 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe yıldız oyuncu için Sevilla'ya 19.5 milyon Euro bonservis ödemişti.
Piyasa değeri 22 milyon Euro olan En Nesyri'nin 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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