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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına çılgın teklif! 30 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına çılgın teklif! 30 milyon Euro...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin sezon başında rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri'ye flaş bir teklif geldiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe yönetiminin transfer kararı... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 16:28 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 16:40
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına çılgın teklif! 30 milyon Euro...

Yakaladığı galibiyet serisiyle ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına çılgın teklif! 30 milyon Euro...

Anderson Talisca transferi için gün sayan sarı lacivertlilerde beklenmedik ayrılıklar gerçekleşebilir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına çılgın teklif! 30 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin sezon başında rekor bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri'nin talipleri artıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına çılgın teklif! 30 milyon Euro...

Yıldız oyuncu, Avrupa Ligi'nde Manchester United, AZ Alkmaar ve son olarak Slavia Prag ağlarını sarsıp üst üste 3 maçta da gol atarak adından söz ettirmeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına çılgın teklif! 30 milyon Euro...

Jose Mourinho'nun transferinde büyük rol oynadığı Youssef En-Nesyri'ye çılgın bir teklif yapıldığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına çılgın teklif! 30 milyon Euro...

Milliyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü için 30 milyon Euro civarında teklif yapıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına çılgın teklif! 30 milyon Euro...

Sarı lacivertliler ara transfer döneminde başka bir forvet bulamama gerekçesiyle teklifi geri çevirdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına çılgın teklif! 30 milyon Euro...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta görev alan Faslı forvet 6 gol 2 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına çılgın teklif! 30 milyon Euro...

Fenerbahçe yıldız oyuncu için Sevilla'ya 19.5 milyon Euro bonservis ödemişti.

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