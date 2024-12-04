Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan yıldız futbolcu takımla çalıştı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
ÇAĞLAR TAKIMLA ÇALIŞTI
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Çağlar Söyüncü, takımla çalışmalara başladı.
Sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Mert Hakan Yandaş ise bireysel çalışmalara devam etti.
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