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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan yıldız futbolcu takımla çalıştı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 16:03
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Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı

İki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı

8 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı

Kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı

ÇAĞLAR TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Çağlar Söyüncü, takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi büyük müjde! Takımla çalışmalara başladı

Sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Mert Hakan Yandaş ise bireysel çalışmalara devam etti.

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