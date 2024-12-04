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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ – Talisca transferinde şoke eden gelişme! Yıldız oyuncu Instagram hesabından mesaj yayınladı

FENERBAHÇE HABERİ – Talisca transferinde şoke eden gelişme! Yıldız oyuncu Instagram hesabından mesaj yayınladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Sarı-Lacivertliler ile anlaşmaya vardığına dair haberleri kendi Instagram adresinden paylaştığı mesajla yalanladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 16:24
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FENERBAHÇE HABERİ – Talisca transferinde şoke eden gelişme! Yıldız oyuncu Instagram hesabından mesaj yayınladı

Süper Lig'de geride kalan 14 haftanın ardından topladığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

FENERBAHÇE HABERİ – Talisca transferinde şoke eden gelişme! Yıldız oyuncu Instagram hesabından mesaj yayınladı

Sarı-lacivertlilerde özellikle 10 numara pozisyonunda yaşanan skor eksikliği nedeniyle Talisca ismi ön plana çıkmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ – Talisca transferinde şoke eden gelişme! Yıldız oyuncu Instagram hesabından mesaj yayınladı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun da istediği oyuncu için transferin an meselesi olduğu yazıldı.

FENERBAHÇE HABERİ – Talisca transferinde şoke eden gelişme! Yıldız oyuncu Instagram hesabından mesaj yayınladı

TALISCA'DAN FLAŞ HAMLE!

Brezilyalı sosyal medyada yer alan 'Talisca Fenerbahçe ile anlaşmak üzere' haberlerine cevap verdi.

FENERBAHÇE HABERİ – Talisca transferinde şoke eden gelişme! Yıldız oyuncu Instagram hesabından mesaj yayınladı

Yıldız isim bu haberlerin altına 'Yalan haber' diye yanıt verdi.

FENERBAHÇE HABERİ – Talisca transferinde şoke eden gelişme! Yıldız oyuncu Instagram hesabından mesaj yayınladı

Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 10 maçta 6 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ – Talisca transferinde şoke eden gelişme! Yıldız oyuncu Instagram hesabından mesaj yayınladı

Brezilyalı oyuncunun kulübüyle 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ – Talisca transferinde şoke eden gelişme! Yıldız oyuncu Instagram hesabından mesaj yayınladı

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