FENERBAHÇE HABERİ – Talisca transferinde şoke eden gelişme! Yıldız oyuncu Instagram hesabından mesaj yayınladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Sarı-Lacivertliler ile anlaşmaya vardığına dair haberleri kendi Instagram adresinden paylaştığı mesajla yalanladı.
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Sarı-lacivertlilerde özellikle 10 numara pozisyonunda yaşanan skor eksikliği nedeniyle Talisca ismi ön plana çıkmıştı.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun da istediği oyuncu için transferin an meselesi olduğu yazıldı.
TALISCA'DAN FLAŞ HAMLE!
Brezilyalı sosyal medyada yer alan 'Talisca Fenerbahçe ile anlaşmak üzere' haberlerine cevap verdi.
Yıldız isim bu haberlerin altına 'Yalan haber' diye yanıt verdi.
Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 10 maçta 6 gol kaydetti.
Brezilyalı oyuncunun kulübüyle 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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