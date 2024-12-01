FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'e eski takımı yeniden talip oldu! Yıldız ismi unutamadılar
Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Dusan Tadic hakkında flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sırp futbolcuya eski takımlarından birinin yeniden talip olduğu öğrenildi. İşte o takım ve detaylar...(FB SPOR HABERİ)
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Kanarya bu karşılaşmayla birlikte Avrupa Ligi'nde 8 puana ulaştı ve 15. sıraya yükseldi.
TECRÜBELİ İSİMLER FARK YARATTI
Fenerbahçe'nin kaptanları ve takımın en tecrübeli iki ismi Edin Dzeko ile Dusan Tadic, sarı-lacivertli ekibin Slavia Prag zaferinde de önemli rol oynadılar.
Dzeko, Fenerbahçe'nin beraberlik golünü kaydederken Tadic ise galibiyeti getiren golün asistini yaptı.
Öte yandan Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
AJAX TADIC'İ GERİ İSTİYOR
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sırp yıldızı eski takımı Ajax çok istiyor. Hollanda basınında çıkan haberlerde; Ajax'ın Tadic'i yeniden takıma döndürmek istediği bildirildi.
Hatta Amsterdam ekibinin tecrübeli futbolcuyla uzun vadeli bir proje düşündüğü, ilerleyen dönemde antrenörlük bile teklif edeceği aktarıldı.
36 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de 21 resmi maçta 8 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
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