  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'e eski takımı yeniden talip oldu! Yıldız ismi unutamadılar

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'e eski takımı yeniden talip oldu! Yıldız ismi unutamadılar

Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Dusan Tadic hakkında flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sırp futbolcuya eski takımlarından birinin yeniden talip olduğu öğrenildi. İşte o takım ve detaylar...(FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 10:11
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'e eski takımı yeniden talip oldu! Yıldız ismi unutamadılar

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanına konuk oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'e eski takımı yeniden talip oldu! Yıldız ismi unutamadılar

Sarı-lacivertliler, maçın 7. dakikasında Tomas Chory'nin golüyle 1-0 geriye düştü ancak ilk yarı bitmeden 35. dakikada Edin Dzeko'nun attığı golle eşitliği sağladı ve soyunma odasına beraberlikle girdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'e eski takımı yeniden talip oldu! Yıldız ismi unutamadılar

Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe, 85. dakikada Dusan Tadic'in asistinde Youssef En-Nesyri'nin golüyle maçı kazandı ve Prag'dan İstanbul'a 3 puanla döndü.

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'e eski takımı yeniden talip oldu! Yıldız ismi unutamadılar

Kanarya bu karşılaşmayla birlikte Avrupa Ligi'nde 8 puana ulaştı ve 15. sıraya yükseldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'e eski takımı yeniden talip oldu! Yıldız ismi unutamadılar

TECRÜBELİ İSİMLER FARK YARATTI

Fenerbahçe'nin kaptanları ve takımın en tecrübeli iki ismi Edin Dzeko ile Dusan Tadic, sarı-lacivertli ekibin Slavia Prag zaferinde de önemli rol oynadılar.

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'e eski takımı yeniden talip oldu! Yıldız ismi unutamadılar

Dzeko, Fenerbahçe'nin beraberlik golünü kaydederken Tadic ise galibiyeti getiren golün asistini yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'e eski takımı yeniden talip oldu! Yıldız ismi unutamadılar

Öte yandan Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'e eski takımı yeniden talip oldu! Yıldız ismi unutamadılar

AJAX TADIC'İ GERİ İSTİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sırp yıldızı eski takımı Ajax çok istiyor. Hollanda basınında çıkan haberlerde; Ajax'ın Tadic'i yeniden takıma döndürmek istediği bildirildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Dusan Tadic'e eski takımı yeniden talip oldu! Yıldız ismi unutamadılar

Hatta Amsterdam ekibinin tecrübeli futbolcuyla uzun vadeli bir proje düşündüğü, ilerleyen dönemde antrenörlük bile teklif edeceği aktarıldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe! F.Bahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe! 10:13
Tadic'e eski takımı yeniden talip oldu! Tadic'e eski takımı yeniden talip oldu! 10:10
Sevilla - Osasuna maçı ne zaman? Sevilla - Osasuna maçı ne zaman? 09:56
Galatasaray - Eyüpspor maçı yayın bilgileri! Galatasaray - Eyüpspor maçı yayın bilgileri! 09:46
F.Bahçe evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor! F.Bahçe evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor! 09:41
G.Saray'da flaş karar! 5 futbolcu... G.Saray'da flaş karar! 5 futbolcu... 09:36
Daha Eski
Beşiktaş, Hatayspor'a konuk oluyor! Beşiktaş, Hatayspor'a konuk oluyor! 09:35
Eşyalarını hazırladı! İşte G.Saray'ın ocak bombası Eşyalarını hazırladı! İşte G.Saray'ın ocak bombası 09:08
Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman? 09:01
Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi 08:58
Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 08:47
Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman? Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman? 08:44