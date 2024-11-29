TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Talisca düellosu!
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Son olarak siyah beyazlıların eski yıldızları Talisca ile gündeme gelen sarı lacivertliler, transferde Kartal ile mücadele etmek zorunda kalacak. İşte düellodada yaşanan sıcak gelişmeler... | Son dakika BJK FB spor haberleri
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Siyah beyazlılar'ın eski yıldızını transfer ederek hem ezeli rakibine gol atmak hem de kadrosunu daha da güçlü hale getirmek istediği belirtildi.
51 GOLE KATKIDA BULUNDU
Beşiktaş'ta toplamda 80 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı Talisca, 37 gol atarken 14 asist yaptı. 51 gole katkı verdi. Toplamda 51 gole katkıda bulundu.
Siyah beyazlı taraftarların unutamadığı Talisca'nın devre arası transfer döneminde Suudi Arabistan kulübünden kesin olarak ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki Talisca savaşından kimin galip çıkacağı merak ediliyor. Tecrübeli futbolcunun Suudi ekibi Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş da 30 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Anderson Talisca'nın peşine düştü. Futbol AŞ Başkanı Hüseyin Yücel bu transferi çok istiyor
41.7 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Anderson Talisca, 2021 yılında Çin Ligi takımlarından Guangzhou FC'den Al-Nassr'a 8 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Tecrübeli futbolcu için şimdiye kadar 41.7 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. Talisca, Benfica ve Bahia gibi takımlarda da oynadı.
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