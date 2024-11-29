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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Talisca düellosu!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Talisca düellosu!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Son olarak siyah beyazlıların eski yıldızları Talisca ile gündeme gelen sarı lacivertliler, transferde Kartal ile mücadele etmek zorunda kalacak. İşte düellodada yaşanan sıcak gelişmeler... | Son dakika BJK FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Talisca düellosu!

Trendyol Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın transferi için yarışıyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Talisca düellosu!

Bilindiği gibi Fenerbahçe, Ocak ayı transfer dönemi için Al-Nassr'ın 30 yaşındaki 10 numarası Talisca ile görüşme gerçekleştirmiş ve anlaşma sağlamıştı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Talisca düellosu!

Beşiktaş'ta yönetim değişikliği sonrası Futbol AŞ. Başkanı olan Hüseyin Yücel'in Sambacı yıldızı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Talisca düellosu!

Siyah beyazlılar'ın eski yıldızını transfer ederek hem ezeli rakibine gol atmak hem de kadrosunu daha da güçlü hale getirmek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Talisca düellosu!

51 GOLE KATKIDA BULUNDU

Beşiktaş'ta toplamda 80 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı Talisca, 37 gol atarken 14 asist yaptı. 51 gole katkı verdi. Toplamda 51 gole katkıda bulundu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Talisca düellosu!

Siyah beyazlı taraftarların unutamadığı Talisca'nın devre arası transfer döneminde Suudi Arabistan kulübünden kesin olarak ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Talisca düellosu!

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki Talisca savaşından kimin galip çıkacağı merak ediliyor. Tecrübeli futbolcunun Suudi ekibi Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Talisca düellosu!

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş da 30 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Anderson Talisca'nın peşine düştü. Futbol AŞ Başkanı Hüseyin Yücel bu transferi çok istiyor

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Talisca düellosu!

41.7 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Anderson Talisca, 2021 yılında Çin Ligi takımlarından Guangzhou FC'den Al-Nassr'a 8 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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