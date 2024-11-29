Mourinho gerçek Fenerbahçeli oldu! Maç sonu tribünlere gitti | İZLEYİN

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 8'e çıkardı.

Eden Arena'da oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Chory'nin golüyle geriye düşen Fenerbahçe, 35. dakikada golcü oyuncusu Dzeko'yla beraberliği yakaladı. Maçın 78. dakikasında Dzeko'nun yerine oyuna dahil olan Youssef En-Nesyri, 85. dakikada sarı-lacivertli ekibi öne geçiren isim oldu.

İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ

Sezona iç sahadaki Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli takım, ardından Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. İç sahadaki Manchester United beraberliğinin ardından deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.

MOURINHO'DAN MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ

Fenerbahçe Çekya'daki galibiyetini taraftarıyla kutlarken sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçe o anları sosyal medya hesabından paylaştı.