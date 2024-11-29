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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den!

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak forvet transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler İngiltere Premier Lig'den o yıldız için düğmeye bastı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den!

Fenerbahçe için Ada basınından sürpriz bir iddia dikkat çekti. Crystal Palace'ta oynayan 27 yaşındaki forvet Jean Mateta'nın listede olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den!

Youssef En-Nesyri ile Al Nassr'ın ciddi anlamda ilgilenmesi ve 34 milyon euroyu bulan bir teklifin olduğunun belirtilmesi forvet konusunda yeni gelişmeleri ortaya çıkardı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den!

Aynı zamanda Edin Dzeko'nun da ilerleyen yaşı nedeniyle hücum hattı için bir B planı hazırlandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den!

121 MAÇTA 34 GOL ATTI

Crystal Palace'la sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan Mateta'nın farklı bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den!

2022'den beri Premier Lig kulübünde olan Fransız futbolcu; 121 maçta 34 gol attı, 8 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den!

Mateta bu sezon ise Crystal Palace'ta 12 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den!

Deneyimli yıldız geçen sezon ise Premier Lig'de 34 maçta 16 gol atıp 5 asist yaparak ciddi bir katkı sağlamış, dikkatleri toplamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den!

MAINZ'DA PARLAMIŞTI

Jean Mateta, kariyerindeki çıkışı Alman ekibi Mainz'da gerçekleştirdi. Mainz'da 2018- 2021 yılları arası forma giyen Fransız forvet; 71 maçta 27 gol, 5 asistle dikkat çekmişti.

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