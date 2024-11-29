TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den!
Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak forvet transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler İngiltere Premier Lig'den o yıldız için düğmeye bastı. İşte haberin detayları...
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121 MAÇTA 34 GOL ATTI
Crystal Palace'la sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan Mateta'nın farklı bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.
2022'den beri Premier Lig kulübünde olan Fransız futbolcu; 121 maçta 34 gol attı, 8 asist yaptı.
Mateta bu sezon ise Crystal Palace'ta 12 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.
Deneyimli yıldız geçen sezon ise Premier Lig'de 34 maçta 16 gol atıp 5 asist yaparak ciddi bir katkı sağlamış, dikkatleri toplamıştı.
MAINZ'DA PARLAMIŞTI
Jean Mateta, kariyerindeki çıkışı Alman ekibi Mainz'da gerçekleştirdi. Mainz'da 2018- 2021 yılları arası forma giyen Fransız forvet; 71 maçta 27 gol, 5 asistle dikkat çekmişti.
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