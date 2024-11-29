TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den!

Fenerbahçe için Ada basınından sürpriz bir iddia dikkat çekti. Crystal Palace'ta oynayan 27 yaşındaki forvet Jean Mateta'nın listede olduğu bildirildi.

Youssef En-Nesyri ile Al Nassr'ın ciddi anlamda ilgilenmesi ve 34 milyon euroyu bulan bir teklifin olduğunun belirtilmesi forvet konusunda yeni gelişmeleri ortaya çıkardı.