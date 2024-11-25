TRANSFER HABERİ - Talisca'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket! Sosyal medyada gündem oldu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezon başında da gündemine aldığı Anderson Talisca'da mutlu sona yakın. Sarı-lacivertli takıma gelmek için gün sayan Brezilyalı yıldızdan taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Oyuncuyu ikna eden sarı-lacivertliler, Al-Nassr'la pazarlıklarda son aşamaya geldi.
Fenerbahçeli taraftarlar heyecan içinde Talisca transferinin resmiyete dökülmesini beklerken Brezilyalı futbolcudan flaş bir hamle geldi.
Anderson Talisca sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı.
Talisca'nın bu hareketi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Brezilyalı oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıktı. Talisca bu maçlarda 8 gol kaydetti.
.
DİĞER