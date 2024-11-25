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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Talisca'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket! Sosyal medyada gündem oldu

TRANSFER HABERİ - Talisca'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket! Sosyal medyada gündem oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezon başında da gündemine aldığı Anderson Talisca'da mutlu sona yakın. Sarı-lacivertli takıma gelmek için gün sayan Brezilyalı yıldızdan taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 10:38
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TRANSFER HABERİ - Talisca'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket! Sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferi için gün sayıyor.

TRANSFER HABERİ - Talisca'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket! Sosyal medyada gündem oldu

Oyuncuyu ikna eden sarı-lacivertliler, Al-Nassr'la pazarlıklarda son aşamaya geldi.

TRANSFER HABERİ - Talisca'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket! Sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçeli taraftarlar heyecan içinde Talisca transferinin resmiyete dökülmesini beklerken Brezilyalı futbolcudan flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - Talisca'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket! Sosyal medyada gündem oldu

Anderson Talisca sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı.

TRANSFER HABERİ - Talisca'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket! Sosyal medyada gündem oldu

Talisca'nın bu hareketi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Brezilyalı oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıktı. Talisca bu maçlarda 8 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Talisca'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket! Sosyal medyada gündem oldu

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