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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina şoku! Yeni takımını duyurdular

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina şoku! Yeni takımını duyurdular

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminden bu yana kadrosuna katmak istediği Cristian Medina ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli gazeteci Jonathan Riniti, genç futbolcunun yeni takımını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 11:34
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina şoku! Yeni takımını duyurdular

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina şoku! Yeni takımını duyurdular

Sezonun ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler, ilk transferini bitirmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina şoku! Yeni takımını duyurdular

Kanarya, ülkemizde bir dönem Beşiktaş formasını da giyen ve kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Anderson Talisca ile her konuda anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina şoku! Yeni takımını duyurdular

Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Brezilyalı yıldızın transferinin resmiyete kavuşması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina şoku! Yeni takımını duyurdular

Anderson Talisca için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de en çok merak edilen transferlerden biri de Cristian Medina oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina şoku! Yeni takımını duyurdular

Yönetim, her konuda anlaşma sağladığı Arjatinli futbolcuyu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf etmiş ancak Boca Juniors, Medina'nın ayrılığına onay vermemişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina şoku! Yeni takımını duyurdular

Cristian Medina transferi için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerin, 22 yaşındaki futbolcu için Arjantin ekibiyle 15 milyon dolar bonservis + 5 milyon dolar bonus + sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağladığı ve Medina'nın ocak ayında takıma katılacağı öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina şoku! Yeni takımını duyurdular

Genç oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi beklenirken, ödeme konusunda çıkan pürüz sonrası anlaşma askıya alınmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina şoku! Yeni takımını duyurdular

Cristian Medina ise Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmemesi sonrası tepki göstermiş ve kadro dışı bırakılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina şoku! Yeni takımını duyurdular

Takımının oynadığı son 6 maçta forma giymeyen Medina için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina şoku! Yeni takımını duyurdular

PORTO YOLCUSU

Arjantin basını, Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen genç futbolcunun Porto'ya gideceğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina şoku! Yeni takımını duyurdular

El Crack Deportivo'ya konuşan gazeteci Jonathan Riniti "Medina, Boca'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye değil, onu sezon sonunda almak isteyen Porto'ya gidebilir." ifadelerini kullandı.

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