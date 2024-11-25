TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina şoku! Yeni takımını duyurdular
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminden bu yana kadrosuna katmak istediği Cristian Medina ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli gazeteci Jonathan Riniti, genç futbolcunun yeni takımını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Brezilyalı yıldızın transferinin resmiyete kavuşması bekleniyor.
Anderson Talisca için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de en çok merak edilen transferlerden biri de Cristian Medina oldu.
Yönetim, her konuda anlaşma sağladığı Arjatinli futbolcuyu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf etmiş ancak Boca Juniors, Medina'nın ayrılığına onay vermemişti.
Cristian Medina transferi için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerin, 22 yaşındaki futbolcu için Arjantin ekibiyle 15 milyon dolar bonservis + 5 milyon dolar bonus + sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağladığı ve Medina'nın ocak ayında takıma katılacağı öne sürülmüştü.
Genç oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi beklenirken, ödeme konusunda çıkan pürüz sonrası anlaşma askıya alınmıştı.
Cristian Medina ise Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmemesi sonrası tepki göstermiş ve kadro dışı bırakılmıştı.
Takımının oynadığı son 6 maçta forma giymeyen Medina için flaş bir iddia ortaya atıldı.
PORTO YOLCUSU
Arjantin basını, Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen genç futbolcunun Porto'ya gideceğini duyurdu.
El Crack Deportivo'ya konuşan gazeteci Jonathan Riniti "Medina, Boca'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye değil, onu sezon sonunda almak isteyen Porto'ya gidebilir." ifadelerini kullandı.
Haberde ayrıca Portekiz ekibinin Cristian Medina'ya 15 milyon dolar karşılığında alabileceği vurgulandı.
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