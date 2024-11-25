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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’ye sakatlardan müjde: Saint Maximin ve Çağlar çalışmalara başladı!

Fenerbahçe’ye sakatlardan müjde: Saint Maximin ve Çağlar çalışmalara başladı!

Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe’de 6-2’lik Kayserispor maçı galibiyeti sonrasında bir güzel haber de sakat oyunculardan geldi. Ağrıları geçen Allan Saint-Maximin bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılırken sakatlığını atlatma süreci devam eden Çağlar Söyüncü ise takımdan ayrı bireysel saha çalışmalarına başladı. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 15:48
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Fenerbahçe’ye sakatlardan müjde: Saint Maximin ve Çağlar çalışmalara başladı!

Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında Kayserispor'u deplasmanda 6-2'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe'ye sakat oyuncularından müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe’ye sakatlardan müjde: Saint Maximin ve Çağlar çalışmalara başladı!

SAINT-MAXIMIN'İN AĞRILARI GEÇTİ

Hafif ağrıları olduğu için takımla birlikte Kayseri'ye götürülmeyen Allan Saint-Maximin'in ağrıları geçti ve bugünkü antrenmanla birlikte takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe’ye sakatlardan müjde: Saint Maximin ve Çağlar çalışmalara başladı!

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI!

Fenerbahçe'nin 12. haftada sahasında Sivasspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada aldığı darbe sonrasında sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü ise takımdan ayrı bireysel saha çalışmalarına başladı.

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