Fenerbahçe’ye sakatlardan müjde: Saint Maximin ve Çağlar çalışmalara başladı!
Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe’de 6-2’lik Kayserispor maçı galibiyeti sonrasında bir güzel haber de sakat oyunculardan geldi. Ağrıları geçen Allan Saint-Maximin bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılırken sakatlığını atlatma süreci devam eden Çağlar Söyüncü ise takımdan ayrı bireysel saha çalışmalarına başladı. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında 28 Kasım Perşembe günü Slavia Prag'a konuk olduktan sonra Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçında 2 Aralık Pazartesi günü evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
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