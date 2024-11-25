Fenerbahçe’ye sakatlardan müjde: Saint Maximin ve Çağlar çalışmalara başladı!

Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında Kayserispor'u deplasmanda 6-2'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe'ye sakat oyuncularından müjdeli haber geldi.

SAINT-MAXIMIN'İN AĞRILARI GEÇTİ Hafif ağrıları olduğu için takımla birlikte Kayseri'ye götürülmeyen Allan Saint-Maximin'in ağrıları geçti ve bugünkü antrenmanla birlikte takımla çalışmalara başladı.