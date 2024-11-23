FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca adım adım geliyor! İşte sözleşme süresi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışamalarını hızlandıran Fenerbahçe, Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler Brezilyalı yıldızın transferi için Suudi Arabistan ekibiyle prensip anlaşmasına varırken, Talisca'nın sözleşme süresi de belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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3.5 YILLIK OLACAK
Suudi ekibiyle yapılan pazarlıklarda bonservis konusunda da prensipte el sıkışıldı.
Ancak tek sorun oyuncunun yüksek maaşı... Bu konuda Suudilerle görüşmeler sürüyor.
Fenerbahçe, Talisca'nın maaşının yarısını Nassr'ın ödemesini istiyor ama Arap ekibi bunu kabul etmiyor.
Bu sorun çözüldüğü an resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Sezon başında olmadı ancak devre arası transfer döneminin ardından büyük bir aksilik çıkmazsa Talisca, 3.5 yıl sarı-lacivertli formayı giyecek.
KADROYA ALINMADI
Anderson Talisca, cuma akşamı oynanan Al-Qadsiah maçının kadrosuna alınmadı. Suudi Arabistan basını, ligde geçen hafta oynanan Al-Riyad maçı sonrası Talisca'nın uyluk kasında ağrılar hissettiğini ve bu nedenle kadroya alınmadığını yazdı.
12 MİLYON EURO MAAŞI VAR
Talisca'nın Al-Nassr'dan aldığı yıllık ücret 12 milyon euro. Sambacının sözleşmesinde başarı bonusları da bulunuyor. Talisca'nın maaşını karşılayabilmek için sponsorlar devreye girdi.
102 MAÇTA 86 GOLLÜK KATKI
2016-2018 arasında Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, 8 milyon euro bonservis karşılığı transfer olduğu Al Nassr'da 102 maça çıktı ve 76 gol atıp 10 asist yaptı.
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