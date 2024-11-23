FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca adım adım geliyor! İşte sözleşme süresi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Anderson Talisca konusunda büyük yol aldı.

Brezilyalı yıldızla bir süredir görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, sonunda Talisca'yı Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ederken, Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı bu transferde önemli rol oynadı.