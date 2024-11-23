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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca adım adım geliyor! İşte sözleşme süresi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca adım adım geliyor! İşte sözleşme süresi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışamalarını hızlandıran Fenerbahçe, Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler Brezilyalı yıldızın transferi için Suudi Arabistan ekibiyle prensip anlaşmasına varırken, Talisca'nın sözleşme süresi de belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca adım adım geliyor! İşte sözleşme süresi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Anderson Talisca konusunda büyük yol aldı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca adım adım geliyor! İşte sözleşme süresi

Brezilyalı yıldızla bir süredir görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, sonunda Talisca'yı Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ederken, Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı bu transferde önemli rol oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca adım adım geliyor! İşte sözleşme süresi

Talisca'yla günlerce görüşen Ilıcalı, sambacının inadını kırdı ve başkan Ali Koç'u arayarak müjdeli haberi verdi. Al-Nassr'la ise görüşmeler devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca adım adım geliyor! İşte sözleşme süresi

3.5 YILLIK OLACAK

Suudi ekibiyle yapılan pazarlıklarda bonservis konusunda da prensipte el sıkışıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca adım adım geliyor! İşte sözleşme süresi

Ancak tek sorun oyuncunun yüksek maaşı... Bu konuda Suudilerle görüşmeler sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca adım adım geliyor! İşte sözleşme süresi

Fenerbahçe, Talisca'nın maaşının yarısını Nassr'ın ödemesini istiyor ama Arap ekibi bunu kabul etmiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca adım adım geliyor! İşte sözleşme süresi

Bu sorun çözüldüğü an resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca adım adım geliyor! İşte sözleşme süresi

Sezon başında olmadı ancak devre arası transfer döneminin ardından büyük bir aksilik çıkmazsa Talisca, 3.5 yıl sarı-lacivertli formayı giyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca adım adım geliyor! İşte sözleşme süresi

KADROYA ALINMADI

Anderson Talisca, cuma akşamı oynanan Al-Qadsiah maçının kadrosuna alınmadı. Suudi Arabistan basını, ligde geçen hafta oynanan Al-Riyad maçı sonrası Talisca'nın uyluk kasında ağrılar hissettiğini ve bu nedenle kadroya alınmadığını yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca adım adım geliyor! İşte sözleşme süresi

12 MİLYON EURO MAAŞI VAR

Talisca'nın Al-Nassr'dan aldığı yıllık ücret 12 milyon euro. Sambacının sözleşmesinde başarı bonusları da bulunuyor. Talisca'nın maaşını karşılayabilmek için sponsorlar devreye girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca adım adım geliyor! İşte sözleşme süresi

102 MAÇTA 86 GOLLÜK KATKI

2016-2018 arasında Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, 8 milyon euro bonservis karşılığı transfer olduğu Al Nassr'da 102 maça çıktı ve 76 gol atıp 10 asist yaptı.

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