TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca için ikinci raunt! Tüm imkanlar seferber edilecek
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için var gücüyle çalışıyor. Suudi Arabistan ekibine yaptığı ilk teklifi kabul edilmeyen Fenerbahçe, ikinci bir teklif yapacak. Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı yıldızı Kadıköy'e getirmek için tüm imkanları seferber etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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%75'İ SPONSORDAN
Sarı-lacivretliler bunun üzerine ikinci teklifini yapma kararı aldı. Yönetim, kendi arasında yapacağı görüşme sonrasında bu hafta içinde yeniden pazarlık masasına oturacak. Devre arasında Talisca'yı kadroya katmak için tüm imkanlar seferber edilecek.
Fenerbahçe, Talisca'nın maaşı için sponsorlarla görüşmelere de başlamış durumda. Üç sponsor Brezilyalı 10 numaranın maaşının yüzde 75'ini karşılayacak. Sarı lacivertli kulübün kasasından sadece 3 milyon euro çıkacak.
TARAFTAR COŞTU
Fenerbahçe'nin Talisca için girişimlere başlaması taraftarları da sevindirdi. Sosyal medyada sarı-lacivertli futbolseverler, Brezilyalı yıldızın şampiyonluk yolunda takıma büyük katkı sağlayacağını ve dengeleri Fenerbahçe lehine çevireceğine inanıyor.
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