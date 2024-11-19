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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca için ikinci raunt! Tüm imkanlar seferber edilecek

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca için ikinci raunt! Tüm imkanlar seferber edilecek

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için var gücüyle çalışıyor. Suudi Arabistan ekibine yaptığı ilk teklifi kabul edilmeyen Fenerbahçe, ikinci bir teklif yapacak. Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı yıldızı Kadıköy'e getirmek için tüm imkanları seferber etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca için ikinci raunt! Tüm imkanlar seferber edilecek

Fenerbahçe, Talisca için var gücüyle çalışıyor. Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Al-Nassr'a teklifini sundu ancak olumsuz yanıt aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca için ikinci raunt! Tüm imkanlar seferber edilecek

Fenerbahçe'nin ilk teklifi, sezon sonuna kadar kiralık ve sezon sonunda zorunlu satın alma şeklindeydi. Suudi ekibi buna sıcak baktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca için ikinci raunt! Tüm imkanlar seferber edilecek

Ancak Fenerbahçe, Talisca'nın 12 milyon euroluk maaşının yarısının da Nassr kulübü tarafından karşılanmasını istedi. Bu öneri ise Suudiler tarafından reddedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca için ikinci raunt! Tüm imkanlar seferber edilecek

%75'İ SPONSORDAN

Sarı-lacivretliler bunun üzerine ikinci teklifini yapma kararı aldı. Yönetim, kendi arasında yapacağı görüşme sonrasında bu hafta içinde yeniden pazarlık masasına oturacak. Devre arasında Talisca'yı kadroya katmak için tüm imkanlar seferber edilecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca için ikinci raunt! Tüm imkanlar seferber edilecek

Fenerbahçe, Talisca'nın maaşı için sponsorlarla görüşmelere de başlamış durumda. Üç sponsor Brezilyalı 10 numaranın maaşının yüzde 75'ini karşılayacak. Sarı lacivertli kulübün kasasından sadece 3 milyon euro çıkacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca için ikinci raunt! Tüm imkanlar seferber edilecek

TARAFTAR COŞTU

Fenerbahçe'nin Talisca için girişimlere başlaması taraftarları da sevindirdi. Sosyal medyada sarı-lacivertli futbolseverler, Brezilyalı yıldızın şampiyonluk yolunda takıma büyük katkı sağlayacağını ve dengeleri Fenerbahçe lehine çevireceğine inanıyor.

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