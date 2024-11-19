TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Talisca için ikinci raunt! Tüm imkanlar seferber edilecek

Fenerbahçe, Talisca için var gücüyle çalışıyor. Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Al-Nassr'a teklifini sundu ancak olumsuz yanıt aldı.

Fenerbahçe'nin ilk teklifi, sezon sonuna kadar kiralık ve sezon sonunda zorunlu satın alma şeklindeydi. Suudi ekibi buna sıcak baktı.