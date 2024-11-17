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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Aranılan kan İspanya'dan gelecek!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Aranılan kan İspanya'dan gelecek!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak eksik görülen o mevki için İspanya'dan flaş bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 13:12 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 13:26
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Aranılan kan İspanya'dan gelecek!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Aranılan kan İspanya'dan gelecek!

Kanarya bu anlamda kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Aranılan kan İspanya'dan gelecek!

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de bazı transferler performanslarıyla göz doldururken bazıları ise sınıfta kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Aranılan kan İspanya'dan gelecek!

Sarı-lacivertlilerde bazı mevkilerde yaşanan sakatlıklar ise can sıkıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Aranılan kan İspanya'dan gelecek!

Kanarya'da Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasından sonra mutlak transfer düşünülen mevki sol bek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Aranılan kan İspanya'dan gelecek!

Fenerbahçe'de bu mevki için son olarak gündeme sürpriz bir isim geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Aranılan kan İspanya'dan gelecek!

Transfermarkt'ın haberine göre Kanarya şimdilerde Atletico Madrid formasını terleten Reinildo Mandava ile yakından ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Aranılan kan İspanya'dan gelecek!

30 yaşındaki Mozambikli oyuncu için sarı-lacivertlilerin transfer girişimlerine başladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Aranılan kan İspanya'dan gelecek!

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM!

Ana mevkisi sol bek olan futbolcu orta sahanın solunda ve stoperde görev alabiliyor.

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