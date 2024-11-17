FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Aranılan kan İspanya'dan gelecek!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak eksik görülen o mevki için İspanya'dan flaş bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 13:12 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 13:26
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Sarı-lacivertlilerde bazı mevkilerde yaşanan sakatlıklar ise can sıkıyor.
Kanarya'da Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasından sonra mutlak transfer düşünülen mevki sol bek.
Fenerbahçe'de bu mevki için son olarak gündeme sürpriz bir isim geldi.
Transfermarkt'ın haberine göre Kanarya şimdilerde Atletico Madrid formasını terleten Reinildo Mandava ile yakından ilgileniyor.
30 yaşındaki Mozambikli oyuncu için sarı-lacivertlilerin transfer girişimlerine başladığı öğrenildi.
ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM!
Ana mevkisi sol bek olan futbolcu orta sahanın solunda ve stoperde görev alabiliyor.
Oyuncunun takımıyla olan sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.
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