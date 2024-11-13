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Haberler Fenerbahçe Mourinho eski öğrencisiyle Fenerbahçe'de buluşuyor! Transfere ikna oldu

Mourinho eski öğrencisiyle Fenerbahçe'de buluşuyor! Transfere ikna oldu

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, devre arasında büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler Roma'dan ayrılması gündemde olan yıldız isme kancayı taktı. Mourinho ise eski öğrencisini Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Mourinho eski öğrencisiyle Fenerbahçe'de buluşuyor! Transfere ikna oldu

Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından sol bek arayışlarını yoğunlaştıran Fenerbahçe, orta sahaya takviye yapmak için de kolları sıvadı...

Mourinho eski öğrencisiyle Fenerbahçe'de buluşuyor! Transfere ikna oldu

Hedefteki isim ise Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala...

Mourinho eski öğrencisiyle Fenerbahçe'de buluşuyor! Transfere ikna oldu

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki oyuncuyu kış transfer dönemi için listesine ekledi ve kadrosuna katmak istiyor.

Mourinho eski öğrencisiyle Fenerbahçe'de buluşuyor! Transfere ikna oldu

Sözleşmesi 2025'te bitecek olan Dybala için sportif direktör Mario Branco'nun geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibiyle ilk teması kurduğu ortaya çıktı.

Mourinho eski öğrencisiyle Fenerbahçe'de buluşuyor! Transfere ikna oldu

JOSE'YLE 56 MAÇTA 24 GOL ATTI

2022'de Dünya Şampiyonu olan Arjantin'in kadrosuna yer alan Dybala'yı da teknik direktör Jose Mourinho'nun ikna ettiği işin Roma'yla yapılacak görüşmelere kaldığı aktarıldı.

Mourinho eski öğrencisiyle Fenerbahçe'de buluşuyor! Transfere ikna oldu

Jose Mourinho yönetiminde Roma'da 56 maça çıkan Dybala, 24 gol ve 14 asistlik performans ortaya koymuştu.

Mourinho eski öğrencisiyle Fenerbahçe'de buluşuyor! Transfere ikna oldu

Jose'nin lig şampiyonluğu ve Avrupa'da başarı için Dybala'nın kadroya katılmasını istediği yönetimin de her türlü fedakarlığı yapacağı belirtildi.

Mourinho eski öğrencisiyle Fenerbahçe'de buluşuyor! Transfere ikna oldu

Dybala'yı Roma'ya gelmeye de Jose ikna etmişti.

Mourinho eski öğrencisiyle Fenerbahçe'de buluşuyor! Transfere ikna oldu

110 MİLYONU GÖRDÜ

Forvet arkası oynayan Paulo Dybala, 2012'de Palermo'ya 11.9 milyon euroya, 2015'te ise Palermo'dan Juventus'a 41 milyon euroya transfer oldu.

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