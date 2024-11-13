Mourinho eski öğrencisiyle Fenerbahçe'de buluşuyor! Transfere ikna oldu
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, devre arasında büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler Roma'dan ayrılması gündemde olan yıldız isme kancayı taktı. Mourinho ise eski öğrencisini Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sözleşmesi 2025'te bitecek olan Dybala için sportif direktör Mario Branco'nun geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibiyle ilk teması kurduğu ortaya çıktı.
JOSE'YLE 56 MAÇTA 24 GOL ATTI
2022'de Dünya Şampiyonu olan Arjantin'in kadrosuna yer alan Dybala'yı da teknik direktör Jose Mourinho'nun ikna ettiği işin Roma'yla yapılacak görüşmelere kaldığı aktarıldı.
Jose Mourinho yönetiminde Roma'da 56 maça çıkan Dybala, 24 gol ve 14 asistlik performans ortaya koymuştu.
Jose'nin lig şampiyonluğu ve Avrupa'da başarı için Dybala'nın kadroya katılmasını istediği yönetimin de her türlü fedakarlığı yapacağı belirtildi.
Dybala'yı Roma'ya gelmeye de Jose ikna etmişti.
110 MİLYONU GÖRDÜ
Forvet arkası oynayan Paulo Dybala, 2012'de Palermo'ya 11.9 milyon euroya, 2015'te ise Palermo'dan Juventus'a 41 milyon euroya transfer oldu.
Roma oyuncuyu 2022'de bedelsiz olarak kadrosuna katarken, Dybala'nın değeri 2018'de 110 milyon euroya ulaştı.
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