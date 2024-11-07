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Haberler Fenerbahçe AZ Alkmaar 3-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

AZ Alkmaar 3-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu. Kanarya mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 00:30 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 01:49
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AZ Alkmaar 3-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oldukça kritik bir karşılaşmaya çıktı.

Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve iki takım soyunma odasına 0-0'lık golsüz beraberlikle gitti.

İkinci yarıda Az Alkmaar'dan Daal skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.

EN-NESYRI PENALTIYI DEĞERLENDİREMEDİ!

62. dakikada sarı-lacivertlilerde En-Nesyri penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Dakikalar 70'i gösterdiğinde En-Nesyri skoru 1-1'e getiren isim oldu.

75. dakikada bu kez AZ Alkmaar'dan Smit takımını tekrardan öne geçirdi.

Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ev sahibi takımdan Kasius skoru 3-1'e getirdi.

Kanarya bu sonuçla Hollanda'dan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

MOURİNHO TRİBÜNDEN YÖNETTİ

Manchester United ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gördüğü için AZ Alkmaar deplasmanında cezalı olan teknik direktör Jose Mourinho, müsabakayı tribünden takip etti.

BECAO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao, AZ Alkmaar karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Müsabakanın 63. dakikasında Parrott'a yaptığı hareket sonrasında hakem John Beaton tarafından sarı kartla cezalandırılan savunma oyuncusu, Slavia Prag deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Becao daha önce UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan Union Saint-Gilloise ve ikinci haftadaki Twente maçlarında sarı kart görmüştü.

KALESİNİ YİNE GOLE KAPATAMADI

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da oynadığı 8. maçında da gol yedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde İsviçre ekibi Lugano'yu 2 maçta da mağlup etmesine karşın kalesinde gol gören sarı-lacivertli ekip, bir sonraki turda karşılaştığı Fransa temsilcisi Lille'e ilk maçta 2-1 yenildi, ikinci maçta ise 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertliler, ilk hafta mücadelesinde Union Saint-Gilloise'u 2-1 yenerken, ikinci maçında deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı.

İç sahada Manchester United karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşısında ise meşin yuvarlağı kalesinden 3 kez çıkardı.

AZ ALKMAAR'A KARŞI GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la karşılaştığı üçüncü maçta da galibiyet elde edemedi.

Rakibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası'nda karşı karşıya geldiği AZ Alkmaar'la iç sahada 3-3, deplasmanda ise 2-2 berabere kalmıştı.

İŞTE MAÇIN ÖZETi:

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